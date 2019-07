Kabinet: Schiphol mag groeien, maar niet onbeperkt

. Beeld Robin van Lonkhuijsen/ANP

In 2019 en 2020 is het internationale vliegveld nog gebonden aan de afspraak dat er maximaal 500.000 vliegbewegingen mogen plaatsvinden. Schiphol zit ook al even aan die bovengrens.

Het kabinet wil ‘beperkte’ groei van de luchthaven nu toch mogelijk maken, temeer omdat de opening van het regionale vliegveld Lelystad Airport voor vakantievluchten wederom vertraagd is.

Hoeveel ‘beperkte’ groei precies inhoudt, is nog niet helder en wordt naar verluidt morgen nog niet besloten, maar de groei zal dus ergens tussen de 500.000 en 540.000 vluchten uitkomen.

Het kabinetsvoornemen past bij het regeerakkoord van Rutte III, waarin staat dat milieuwinst door schonere en stillere vliegtuigen deels vertaald mag worden naar extra vliegbewegingen.

Volgens ingewijden zou dit plan voor verantwoorde groei van Schiphol dan ook geen gedoe opleveren binnen de regeringscoalitie. Het voorstel komt van verkeersminister Van Nieuwenhuizen.