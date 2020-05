Kabinet: Schiphol mag groeien, Lelystad kan open

Beeld ANP

Dat staat in de vrijdagmiddag gepresenteerde concept-Luchtvaartnota, die de toekomst van het vliegverkeer tot 2050 schetst.

De komende dertig jaar kan de luchtvaart in Nederland volgens het kabinet gemiddeld 1,5 procent per jaar toenemen. Schiphol wordt daarbij, zoals vorig jaar al is besloten, beperkt tot maximaal 540.000 vluchten, Lelystad Airport tot 45.000. Het kabinet wil door groei toe te staan de sleutelpositie van Schiphol behouden, de werkgelegenheid zeker stellen en het netwerk van rechtstreekse verbindingen met de rest van de wereld versterken.

Ernstig gehinderden

Daarbij hoort wel dat de overlast en milieuhinder door het vliegverkeer afnemen. Er komt volgens de nota alleen ruimte voor groei als het aantal ‘ernstig gehinderden’ aantoonbaar afneemt. Rondom Schiphol wordt daartoe een geluidmeetnet opgezet dat de werkelijke hinder meet. Nu nog wordt geluidshinder alleen berekend.

Ook zal het aantal nachtvluchten sterk worden teruggebracht. Over de mate waarin dat gebeurt is nog altijd geen duidelijkheid.

De CO 2 -uitstoot van de luchtvaart zal over tien jaar terug moeten zijn op het niveau van 2005. In 2050 moet de uitstoot vervolgens zijn gehalveerd en in 2070 naar nul zijn teruggebracht. Zoals Het Parool al eerder schreef, komen er in plaats van een grens aan het aantal vluchten plafonds voor de uitstoot van broeikasgas CO 2 . Pas als die grens is bereikt, mag het vliegverkeer verder groeien naar de volgende, verlaagde limiet.

Luchthavens moeten in 2030 klimaatneutraal opereren. Schiphol zette eind vorig jaar al maatregelen in om dat te bereiken, onder meer met de inzet van elektrische voertuigen.

Lelystad Airport

Het kabinet houdt ook onverkort vast aan de opening van Lelystad Airport in november 2021 om vakantievluchten over te nemen van Schiphol. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat er dan al behoefte is aan het polderveld als overloopluchthaven voor Schiphol.

Daarnaast wil het kabinet samen met betrokken partijen de internationale verbindingen over het spoor en de weg verbeteren, zodat het aantrekkelijker wordt om voor korte afstanden de trein of de bus te nemen in plaats van het vliegtuig.

“Tot een paar maanden terug zaten we in Nederland met de luchtvaart in een totaal andere situatie,” aldus luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen in een reactie. “Nu zetten we alles op alles om de sector en de vele mensen die er in Nederland hun boterham mee verdienen door een hele zware periode te helpen. Met deze ontwerp-luchtvaartnota leggen we de basis voor de periode na deze crisis.”

Op basis van de nota starten later dit jaar inspraakprocedures.

Ook wordt nu gewerkt aan twee Luchthaven Verkeersbesluiten (LVB) voor Schiphol: eentje om de huidige situatie vast te leggen zodat in het vervolg wel kan worden ingegrepen als geluids- en milieuregels worden overtreden, de andere om groei mogelijk te maken.