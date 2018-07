Kabinet opent jacht op 'verborgen' criminelen

Dit najaar trekt het kabinet 100 miljoen uit zodat er meer onderzoeken kunnen worden gestart tegen sleutelfiguren uit de onderwereld. Dat kondigt minister Ferd Grapperhaus (Justitie) donderdag aan.



Het aanpakken van misdadigers die hun geld witwassen in de bovenwereld en lokale bestuurders en ondernemers bedreigen of omkopen is hét speerpunt van het beleid van de minister. Hij spreekt van ondermijnende criminaliteit: de onderwereld die de bovenwereld 'infecteert'.



Gemeenten, justitie, politie en de Belastingdienst kunnen het geld gebruiken om vaker onderzoeken te starten en informatie uit te wisselen. Naast het startfonds van 100 miljoen, komt daar vanaf 2019 jaarlijks tien miljoen bij.



Versnipperde informatie

Nu nog is er vaak wel versnipperd informatie over criminelen beschikbaar, bijvoorbeeld ook bij belastingdienst, energiebedrijven die zien dat ergens veel stroom wordt gebruikt of bij gemeenten. Door al die aanwijzingen te verzamelen kunnen er meer strafrechtelijke onderzoeken worden gestart, of criminelen bestuurlijk of via de fiscus worden aangepakt.



Criminelen nestelen zich volgens Grapperhaus te gemakkelijk met drugslabs en wietkwekerijen in woonwijken, wassen vervolgens hun geld wit via bedrijven of sportclubs, lozen hun drugsafval in de natuur en bedreigen lokale bestuurders.