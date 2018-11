Kabinet kijkt naar fors hogere huur voor scheefwoner

Minister Kajsa Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken) is 'graag bereid' een motie uit te voeren van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. In die motie vragen de partijen om te bezien of de huur van extreme scheefwoners snel omhoog kan, om hen zo te dwingen op zoek te gaan naar een koophuis of particulier huurhuis.



Nu is het nog zo dat scheefwoners - huurders die meer dan 41.000 euro per jaar verdienen - jaarlijks niet meer dan 5,4 procent huurverhoging mogen krijgen.



Als het aan de regeringspartijen ligt, gaat de huur van mensen die 75.000 euro bruto per jaar of meer verdienen in één klap omhoog naar de maximale maandhuur die bij de woning past, oplopend tot de huurliberalisatiegrens van 710 euro per maand.



'Goedkope huurwoning bezet'

"Het kan niet zo zijn dat woningzoekenden die lang op de wachtlijst staan en recht hebben op een sociale huurwoning, worden opgehouden door mensen die met een te hoog inkomen een goedkope huurwoning bezet houden," zei CDA-Kamerlid Erik Ronnes eind september bij de introductie van het plan.



"Woningcorporaties moeten zich kunnen beperken tot hun kerntaak: het huisvesten van mensen met een kleine portemonnee," vindt VVD'er Daniël Koerhuis. "Als een bewoner van zo'n woning ineens meer gaat verdienen is dat prachtig. Daar moet alleen wel tegenover staan dat je dan op zoek gaat naar een meer passende woning in het middensegment.''



Minister Ollongren zegt toe om met de corporatiesector en de huurdersorganisaties om tafel te gaan om het voorstel verder uit te werken. De introductie van het plan leidde eind september tot ophef. Volgens de Woonbond hebben veel scheefwoners nu geen mogelijkheid om door te stromen naar een koophuis of particuliere huurwoning.



