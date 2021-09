Kabinet kijkt naar Amsterdam voor opzetten hulpteams voor werklozen

Demissionair Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66). Beeld ANP

Omdat Amsterdam hiermee vooropliep, kwam minister Wouter Koolmees donderdagmiddag voor een werkbezoek naar de Stopera.

Amsterdam begon al in mei vorig jaar een Regionaal Werkcentrum (RWC) om mensen die hun baan dreigden kwijt te raken aan het werk te houden. Via het RWC konden bedrijven die hard werden geraakt door de coronacrisis, zoals in de horeca of op Schiphol, hun medewerkers bijvoorbeeld uitlenen aan werkgevers die nog wel dringend om personeel verlegen zaten, zoals in de zorg en de logistiek.

Via het RWC, een samenwerking met onder meer uitkeringsinstantie UWV, het bedrijfsleven en de vakbonden, zijn 242 kandidaten ondergebracht bij een nieuwe werkgever. Sinds dit jaar is binnen het RWC ook het Regionaal Mobiliteitsteam begonnen. Nog eens 261 mensen hebben daar ondersteuning gekregen bij het vinden van nieuw werk, door bijvoorbeeld bijscholing. Ook heeft dit team contact gelegd met ongeveer duizend werkgevers.

Teams door het hele land

Op dezelfde manier zijn nu door het hele land 35 van zulke teams opgezet. Het kabinet trok daar eerder 195 miljoen euro voor uit. Tot 1 oktober kunnen werkgevers terugvallen op speciaal vanwege de coronacrisis opgezette steunpakketten. Daarna valt te vrezen dat de werkloosheid alsnog oploopt. Tegelijk zijn er in Amsterdam al weer veel sectoren waar werkgevers zitten te springen om nieuw personeel.

Op de Stopera spraken Koolmees en staatssecretaris van Sociale Zaken Dennis Wiersma met Amsterdammers die hun baan kwijt raakten en door bijscholing uitzicht hebben gekregen op heel ander werk. Vorig jaar kwamen koningin Máxima en SER-voorzitter Mariëtte Hamer al naar Amsterdam voor een werkbezoek aan het RWC.

Zij spraken toen onder meer met een bedrijf dat bagagekarren verzorgt op Schiphol. Een deel van het personeel ging via een uitzendbureau logistiek werk doen binnen een ziekenhuis en de bloemenveiling in Aalsmeer.