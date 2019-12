Kabinet kan overtredingen Schiphol niet aanpakken door onduidelijkheid stikstofregels

Het lukt het kabinet opnieuw niet de al vier jaar geldende afspraken over het vliegverkeer wettelijk vast te leggen. Daardoor kunnen overtredingen zoals te veel nachtvluchten en te veel geluidshinder, niet worden bestraft.

Vanwege de onduidelijkheid over de stikstofregels zal het volgens luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) nog langer duren voor het kabinet de bestaande afspraken voor de luchthaven, waaronder de groeigrens van 500.000 vluchten, wettelijk vastlegt. Daardoor kunnen die afspraken na vier jaar nog altijd niet afgedwongen worden.

Zo wordt een afspraak over het aantal dagen dat gelijktijdig vier Schipholbanen gebruikt mogen worden - wat tot extra overlast leidt - jaar na jaar met voeten getreden. Ook de verplichting dat de banen die de meeste overlast veroorzaken (Aalsmeerbaan, Buitenveldertbaan en Zwanenburgbaan) het minst worden gebruikt, wordt sinds 2015 steevast geschonden.

Daarnaast worden de geluidsgrenzen op een aantal plekken in de regio consequent overschreden. Ook dit jaar zullen in Amstelveen, Amsterdam-West en Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn de afspraken over de maximum hoeveelheid geluid fors worden overtreden.

De veroorzakers, Schiphol, luchtvaartmaatschappijen en Luchtverkeersleersleiding kunnen daar niet voor worden gestraft. Toezichthouder ILT constateert overtredingen wel, maar doet alleen aan ‘anticiperend handhaven’. De Tweede Kamer roept al bijna twee jaar op snel een einde te maken aan de gedoogsituatie.

‘Pijnlijk’

Dit voorjaar beloofde Van Nieuwenhuizen beterschap. Nu laat ze de Kamer weten dat de stap voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld. Volgens de minister zit de stikstofproblematiek nu het vastleggen van de afspraken in de weg. Zo moet worden gewacht op een oordeel van de commissie Stikstofproblematiek van oud-minister Johan Remkes. Dat was aanvankelijk pas mei volgend jaar voorzien, maar afgesproken is dat er voor het einde van dit jaar een tussenrapport speciaal voor de luchtvaartproblematiek komt.

Ook wacht de minister nog op een natuuronderzoek van de luchthaven dat noodzakelijk is geworden toen de PFAS-afspraken vervielen. De uitkomsten daarvan kunnen volgens haar nog meer roet in het eten gooien.

Dat leidt ertoe dat de afspraken pas wettelijk in een Luchthavenbesluit (LVB) kunnen worden verankerd op het moment dat ze al niet meer gelden. Zo geldt het groeislot tot november 2020, waarna nieuwe afspraken moeten gaan gelden. Het kabinet heeft al aangekondigd dat het aantal vluchten onder strikte voorwaarden kan groeien naar 540.000. Die afspraak, belooft de minister, wordt wel tijdig vastgelegd.

“Pijnlijk,” reageert Tweede Kamerlid Suzanne Kröger. “Omwonenden van Schiphol wachten al jaren op rechtszekerheid. Nu wordt het vastleggen van geluidsafspraken weer op de lange baan geschoven. De falende stikstofaanpak van het kabinet heeft ook hier gevolgen.”