Kabinet in gesprek met Amsterdam over taxi-ongelukken

Beeld ANP

Uit onderzoek dat de staatssecretaris heeft laten doen, blijkt dat bij auto-ongelukken waarbij gewonden vallen steeds vaker taxi’s betrokken zijn. Dat ‘baart mij zorgen’, schrijft Van Veldhoven.

Ze gaat de samenwerking aan met Amsterdam en ook de gemeente Utrecht om de oorzaak van de toename te achterhalen. Van Veldhoven wil nader onderzoek laten uitvoeren naar onder meer de rijomstandigheden in de stad en de ontwikkelingen in het aantal taxi’s in relatie tot het reguliere verkeer. Oftewel: hoe groter het aantal taxi’s, hoe groter de kans dat een taxi bij een ongeluk betrokken raakt.

De staatssecretaris schrijft dat door specifiek te kijken naar de problemen in Amsterdam, er passend beleid gemaakt kan worden, bijvoorbeeld in de vorm van lokale verkeersmaatregelen.

Uber-beleid

Van Veldhoven blijft daarnaast vertegenwoordigd in de ‘taskforce’ tussen Amsterdam en Uber. Met deze werkgroep willen de gemeente en het taxibedrijf maatregelen opstellen om de verkeersveiligheid in de stad te verbeteren, zoals met afspraken over de inkomsten en rijtijden van chauffeurs, handhaving en sanctioneren, en het delen van informatie.

In de periode voor de oprichting van de werkgroep waren er in korte tijd acht ernstige verkeersongelukken waarbij een taxi betrokken was. Zes keer ging het om een voertuig van Uber. Vier van de acht ongelukken hadden een dodelijke afloop.