Kabinet: horeca dicht om 1.00 uur, minder mensen binnen

De horeca moet straks om 1.00 uur dicht zijn. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Zo gaan de deuren dicht in de horeca vanaf middernacht en om 01.00 moeten kroegen helemaal dicht zijn. Ook worden mensen bij de deur op hun gedrag aangesproken, wordt groepsgrootte in zalen en café’s tot 50 man beperkt en worden er voorlichtingscampagnes opgezet in de zwaarst getroffen regio’s.

Vooral studentensteden

Het gaat om de regio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. Wat ze allemaal gemeen hebben: de bevolking is er gemiddeld jonger dan elders in Nederland en er liggen studentensteden zoals Delft en Leiden.

Vooral studenten en andere jongeren zijn aantoonbaar verspreiders van het coronavirus, door dat ze - vaak zonder inachtneming van de coronaregels - bijeenkomen op verenigingen, in kroegen en op thuisfeestjes.

Campagnes

De campagnes moeten zich vooral gaan richten op studenten en op jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. Het kabinet heeft geen mogelijkheden om achter de voordeur in te grijpen bij bijvoorbeeld studentenhuizen, mits er overlast is volgens de politie. Daarom wordt nu gekozen voor informatievoorziening. Ook de studentenverenigingen werken daaraan mee.

Het is de bedoeling dat premier Rutte en coronaminister De Jonge vrijdagavond op een persconferentie melden dat de regio’s de alarmfase ‘zorgelijk’ meekrijgen. Dan worden ook alle maatregelen per regio officieel bekendgemaakt.