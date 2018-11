Kabinet: Halsema moet uitspraak boerkaverbod terugnemen

Praten over sancties vind ik prematuur, hoewel ik de vraag wel begrijp Raymond Knops

De expliciete manier waarop Halsema aangaf niets in de wet te zien, gaf voorstanders van het boerkaverbod zoals VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff en premier Mark Rutte alle ruimte om Halsema tot de orde te roepen. Ze hebben het gelijk aan hun zijde, want in de ambtseed belooft elke burgemeester de wet te zullen nakomen.



Niet van plan

Ook de burgemeesters van Rotterdam en Utrecht zijn niet van plan om veel prioriteit te geven aan de handhaving van het verbod op gezichtsbedekkende kleding. Maar zij kozen voor een andere formulering, door erop te wijzen dat het aantal boerka dragende vrouwen beperkt is en zij te maken hebben met schaarse handhavingscapaciteit.



Via de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken wordt Halsema nu niet alleen op de vingers getikt, maar ook verzocht om haar uitspraken officieel terug te nemen. De eerste gelegenheid daartoe is een raadsdebat over de kwestie, komende woensdagmiddag, dat door Forum voor Democratie is geagendeerd.



Volgens Knops, die het woord voerde bij afwezigheid van minister Kajsa Ollongren, verwacht hij dat Halsema ook in de richting van de minister nog tekst en uitleg zal moeten geven. "Praten over sancties vind ik prematuur, hoewel ik de vraag wel begrijp", zei hij in de Tweede Kamer. "De minister zal dat gesprek ongetwijfeld ook aangaan. En wellicht dat de burgemeester van Amsterdam er zelf ook nog iets over kan zeggen."



