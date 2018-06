Kabinet: CS en Zuid voor 350 miljoen op de schop

Ik ben blij dat ik samen met de regio Amsterdam kan investeren, zodat de trein een nog aantrekkelijker alternatief wordt om van en naar de hoofdstad te reizen Staatssecretaris Stientje van Veldhoven

Internationale zakenreizigers

Verder wordt station Zuid uitgebreid met een extra vijfde en zesde spoor. Het is de bedoeling dat dit station de aankomstlocatie wordt voor internationale zakenreizigers, die vervolgens hun werk kunnen doen op de Zuidas of met de Noord-Zuidlijn snel richting Centrum kunnen.



Staatssecretaris Van Veldhoven: "In de komende 10 jaar komen er in de Randstad nog zo'n 500.000 mensen bij. Zij willen natuurlijk vlot naar hun werk, studie of familie en vrienden kunnen. Ik ben blij dat ik samen met de regio Amsterdam kan investeren, zodat de trein een nog aantrekkelijker alternatief wordt om van en naar de hoofdstad te reizen."



Asfalt

Eerder dit jaar bleek al uit de analyse die door ProRail en NS is uitgevoerd, dat een variant met 9 doorgaande perronsporen op Centraal en 6 sporen op Zuid aansluit bij de vervoervraag en een robuust spoornetwerk in deze regio.



Voor de verbouwing van CS trekt het kabinet 150 miljoen extra uit via het infrastructuurfonds. Die extra zak met geld gaat niet ten koste van nieuw asfalt, benadrukt de bewindsvrouw. Voor Zuid heeft Van Veldhoven met de regio afgesproken om gezamenlijk ongeveer 200 miljoen euro te investeren. De regio draagt daarvan 35 miljoen euro bij.