Kabinet: CO2-plafond voor groei Schiphol

Reizigers bij de vertrekborden op Schiphol. Beeld EPA

Vorig jaar zomer maakte luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen bekend dat Schiphol onder strenge voorwaarden kan doorgroeien van de huidige half miljoen naar 540.000 vluchten. Luchtvaartmaatschappijen moeten in het vervolg verdere groei van het vliegverkeer verdienen. Zo moet eerst de hinder voor omwonenden en milieu omlaag, voordat het aantal vluchten verder kan stijgen. Ook zal het aantal nachtvluchten fors dalen.

Vanwege de coronacrisis zit die groei er de komende jaren niet in en zal Schiphol tot hoogstwaarschijnlijk tot 2023 onder de huidige grenzen blijven. Maar het kabinet heeft al wel de voorwaarden vastgesteld waarop groei daarna kan gebeuren.

Emissieplafond

De luchtvaart moet, net als andere sectoren, ‘op een evenwichtige manier’ bijdragen aan een oplossing voor de klimaatproblemen in ons land. Daarom komt in de luchtvaartnota van het kabinet ook een CO2-emissieplafond voor alle Nederlandse vliegvelden, stellen ingewijden. Dat betekent dat verdere groei alleen mogelijk is als er minder koolstofdioxide wordt uitgestoten. De grens daarvoor moet met elke groeistap lager worden

Milieuorganisaties hebben daar eerder voor gepleit in plaats van - zoals de afgelopen jaren - voor een maximum aantal vluchten. Een CO2-plafond dwingt volgens hen maatschappijen tot het sneller vernieuwen van hun vloot, het gebruik van meer biobrandstof en het afzien van vluchten over kortere afstanden.

Vanochtend nog bezette Greenpeace, één van die pleitbezorgers, korte tijd de Aalsmeerbaan van Schiphol - die overigens vanwege de coronaflauwtje sinds maart buiten gebruik is. De organisatie voert al langer actie voor krimp van de luchthaven.

Groeitempo aangepast

Dat zal niet gebeuren, maar het kabinet past wel het tempo van groei aan de huidige omstandigheden aan. Vanwege de gevolgen van de coronacrisis op het aantal vluchten wordt geleidelijke aanwas van het aantal vluchten de komende jaren het motto.

Zo kan de KLM opkrabbelen zonder het risico te lopen nog meer beconcurreerd te worden door prijsvechters die groeiruimte inpikken op Schiphol, om vanuit daar ongebreideld korteafstandsvluchten naar bijvoorbeeld Berlijn of Parijs te verzorgen.

De opening van Lelystad, eerder bepaald op 1 november 2021, kan wel doorgaan, maar ook dat vliegveld zal vanwege de coronacrisis pas veel later nodig zijn als ‘overloopluchthaven’ voor Schiphol. De aanleg van een gloednieuwe luchthaven op zee, lang een stokpaardje van D66, is van de baan. Ook het eerder toegezegde onderzoek daarnaar zou zijn geschrapt omdat uit eerdere rapporten al is gebleken dat het plan onhaalbaar is.