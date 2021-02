Kabinet betaalt mee voor woningen op IJburg

Opspuiten van Strandeiland in IJburg Beeld Eva Plevier

In totaal krijgen dertig woningbouwprojecten in Nederland extra geld van het kabinet. Gemeenten konden de afgelopen maanden projecten aanmelden: er waren 53 aanvragen, waarvan er nu dus 30 zijn toegekend. “Heel belangrijk, want hiermee kunnen we een flinke slinger geven aan de woningbouw in Nederland,’’ zegt minister Ollongren.

Het geld komt uit een pot van in totaal 1 miljard euro. Die pot stelde het kabinet op Prinsjesdag 2019 in om de woningnood aan te pakken. Veel bouwprojecten lopen nu spaak vanwege de corona- en stikstofcrisis en doordat gemeenten te weinig geld hebben om grond bouwrijp te maken. Op dit moment komt Nederland ruim 300.000 woningen tekort.

Stationsgebieden en bedrijventerreinen

“We kunnen nu geld bijleggen om projecten van de grond te tillen,’’ zegt Ollongren. “Dat niet alle aanvragen zijn toegewezen, komt doordat sommige gemeenten en regio’s niet overtuigend duidelijk maakten dat zij extra geld nodig hebben. Ook voldoet de kwaliteit van de projecten niet altijd aan onze voorwaarden.’’

Gemeenten die wél geld krijgen, zijn onder meer Eindhoven (District E), Amersfoort (Hoefkwartier), Hilversum (stationsomgeving), Nijmegen (Winkelsteeg), Amstelveen (Legmeer) en Amsterdam (IJburg),. Ook gaan er miljoenen naar Den Haag, voor woningbouwprojecten De Venen, ICT Security Campus en Assumburgweg.

“In meerdere steden wordt er gebouwd rond de stations,’’ zegt Ollongren. “Die gebieden hebben veel potentie. Ook worden winkels in oude winkelgebieden omgetoverd tot huizen, bijvoorbeeld in Heerlen. Dat zijn hele leuke projecten.’’ Ook komen er nieuwe huizen op elf bedrijventerreinen in Nederland. Voorwaarde voor alle projecten is dat de eerste schop uiterlijk in 2023 de grond in gaat.

Woningnood niet opgelost

Afgelopen september werd al bekend dat het kabinet ruim 300 miljoen euro uittrekt voor 27 bouwprojecten, waarmee ruim 51.000 huizen versneld gebouwd worden. Toen ging het om 14.000 sociale huurwoningen en 12.000 middenhuurwoningen, nu zijn het 13.000 sociale huurhuizen en 8000 middenhuurwoningen.

Met deze nieuwe projecten is de woningnood nog lang niet opgelost, erkent Ollongren. “Mijn conclusie is dat het kabinet al heel veel heeft gedaan, maar er moet nóg meer gebeuren,’’ zegt ze daarover. "Toen ik als minister begon, had ik geen middelen. Inmiddels heb ik meer dan 4 miljard euro voor de woningmarkt kunnen uittrekken. Deze woningbouwimpuls is daar een onderdeel van. Maar ja, het klopt, er is echt veel meer nodig.’’

Volgens Ollongren moet een nieuw kabinet kritisch kijken naar de verhuurdersheffing voor woningcorporaties. De corporaties betalen nu jaarlijks een extra belasting die ten koste gaat van de bouw van nieuwe huurwoningen. Het huidige kabinet - mét D66, de partij van Ollongren - wilde de verhuurdersheffing deze kabinetsperiode niet afschaffen.

Bevolkingsgroei

De minister stelt dat de woningnood de laatste jaren nijpender is geworden. Zo voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een hogere bevolkingsgroei. ,,Meer mensen betekent ook dat er meer woningen nodig zijn’’, zegt Ollongren. Zo moeten er fors meer huizen komen voor eenpersoonshuishoudens en voor ouderen.

Later dit jaar kunnen gemeenten opnieuw een aanvraag doen voor geld uit de subsidiepot van 1 miljard euro. Het kabinet heeft nog zo’n 250 miljoen euro in die pot zitten. Gemeenten die nu het deksel op de neus kregen, kunnen dan opnieuw een poging doen om overheidssteun te krijgen.