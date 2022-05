Kabelfabrikant kiest toch niet voor Amsterdam vanwege stroomnetproblemen

De capaciteitsproblemen op het stroomnet staan nieuwe vestigingen in de Amsterdamse haven in de weg. kabelfabrikant TKH wijkt nu uit naar Groningen, waar wel voldoende stroom beschikbaar is. Beeld JERRY LAMPEN/ANP

Amsterdam loopt met het besluit een investering van 130 miljoen euro mis. De fabriek zou de stad daarnaast 100 tot 150 arbeidsplaatsen opleveren.

De Amsterdamse haven bevestigt na berichtgeving van Het Financieele Dagblad dat de stroomproblemen in het havengebied een spelbreker waren, al waren ook de stikstofproblematiek en de hoge grondprijs nog hindernissen die genomen moesten worden. “Hoofdreden was de stroomvoorziening,” zegt TKH-topman Alexander van der Lof.

Het bedrijf is bijna een jaar bezig geweest met het plan om zich in de Amsterdamse Cacaohaven te vestigen en ontdekte pas in een laat stadium dat het niet ging lukken met de elektriciteitsaansluiting. “Toen we de contracten definitief wilden maken, bleek het toch niet oplosbaar,” zegt Van der Lof.

Het beursgenoteerde TKH verwacht nu in Eemshaven neer te strijken. “Laten we blij zijn dat we wel in Nederland terecht kunnen. Het was veel erger geweest als we naar het buitenland hadden moeten gaan.”

TKH hoopt de kabelfabriek al volgend jaar zomer in bedrijf te hebben. Vooral de productie van elektriciteitskabels voor windmolenparken op zee wordt snel opgevoerd nu Nederland onlangs met de overige landen rond de Noordzee heeft afgesproken veel meer windenergie op zee op te gaan wekken. Binnen anderhalf jaar starten met de kabelfabriek was in Amsterdam echter geen optie.

Eerder bleek al dat twintig bedrijven in de haven vergeefs een elektriciteitsaansluiting hadden aangevraagd bij netwerkbedrijf Liander. Ook in andere delen van Amsterdam lopen uitbreidingsplannen van bedrijven en nieuwe vestigingen van grootverbruikers stuk op de capaciteitsproblemen die zijn ontstaan door de snelle groei van het elektriciteitsverbruik, onder meer door nieuwe datacenters.

Het stadsbestuur heeft eerder in politiek Den Haag de noodklok geluid omdat Amsterdam geen nieuwe woonwijken wil bouwen rond de haven in het nieuwe stadsdeel Haven-Stad als de broodnodige voorzieningen zoals scholen en supermarkten afketsen omdat de capaciteit van het stroomnet tekortschiet.

Volgens het Havenbedrijf zijn ook andere bedrijven die naar Amsterdam wilden komen afgehaakt vanwege de stroomproblemen. De haven onderzoekt intussen de mogelijkheid voor een soort coöperatie van bedrijven die de elektriciteit onderling verdeelt. Bedrijven die willen uitbreiden kunnen dan putten uit de capaciteit van andere bedrijven die wel wat kunnen missen.