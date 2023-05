Kabelbaan over het IJ gaat Noorderling niet helpen: ‘Heeft geen enkele zin’

De gemeente zou na jaren treuzelen eindelijk akkoord gaan met de bouw van de kabelbaanverbinding tussen de stadsdelen Noord en West. Beeld UNStudio

Stel dat de kabelbaan over het IJ er echt komt, dan hebben de mensen die er vanaf 2027 gebruik van gaan maken een dijk van een uitzicht. Zij bevinden zich boven het water op dezelfde hoogte als de mensen die een kaartje hebben gekocht voor het dak van de A’dam Toren een stukje verderop. Voor wie het niet weet: die toren is 100 meter hoog. Even iets dichterbij de ook niet misselijke Pontsteiger: de gondels onder de kabelbaan bevinden zich nog altijd 10 meter hoger dan dit gebouw. Het is duidelijk: een kabelbaan is iets anders dan een ritje met de fiets of een stukje met de tram.

De komst van zo’n kabelbaan is desalniettemin een stapje dichterbij, meldde Het Parool eerder op maandag. De gemeente zou na jaren treuzelen eindelijk akkoord gaan met de bouw van de kabelbaanverbinding tussen de stadsdelen Noord en West. Zo’n beetje op de plek waar een Westbrug over het IJ er de komende decennia nog niet in lijkt te zitten.

Romantisch

Die kabelbaan steekt al jaren geregeld de kop op. Omdat het past binnen de ruime definities die de stad hanteert als het gaat over een Sprong over het IJ (die staat toe dat er niet alleen gesproken wordt over een brug, maar ook over andere ‘vaste’ verbindingen), maar vooral omdat het idee van een kabelbaan appelleert aan een romantische manier van een ingewikkelde afstand of hoogte overbruggen.

Deskundige voorstanders van een kabelbaan zijn echter dun gezaaid: vrijwel alle mensen met verstand van logistiek spreken van ‘een sympathiek plan’, maar benadrukken vooral dat een kabelbaan níet de oplossing is voor de problemen waarvoor de stad zich gesteld ziet. Resumerend: te omslachtig, te tijdrovend, te mondjesmaat.

Het probleem is overzichtelijk: de stad barst uit zijn voegen en juist Noord is het stadsdeel waar intensief wordt gebouwd. Plus: bedrijven weten Noord ook steeds beter te vinden. In 2019 maakten ongeveer 70.000 reizigers per dag gebruik van de veerverbindingen, in 2030 zal het aantal reizigers met nog eens 70 procent zijn toegenomen. Ook na 2030 zal de groei doorzetten. Het gevolg is dat mensen nog véél meer dan nu het IJ over (of eronderdoor) moeten. Een brug is daarvoor bij uitstek geschikt, een pont een stuk minder. Een kabelbaan geldt in dit verband vooral als aardigheid.

Gaat niet helpen

Volgens Walther Ploos van Amstel, logistiek deskundige aan de Hogeschool van Amsterdam, heeft de stad behoefte aan volume. Een kabelbaan is geen oplossing voor de mobiliteitsproblemen waarmee Amsterdam te kampen heeft, zegt hij. “Het is een leuk initiatief, maar dit zet geen zoden aan de dijk, het gaat simpelweg niet helpen. 100 meter hoog! Het gaat je zeker een kwartier kosten om aan de overkant te komen. Je ziet dat mensen nu al niet bereid zijn om hun fiets in de stallingen bij CS te zetten omdat ze een paar minuten langer moeten lopen.”

Maar het belangrijkste dus: het past niet. Ploos van Amstel rekent voor: “Er komen iedere dag 300.000 mensen naar de stad. Het is niet de bedoeling dat ze met de auto komen, dus daar moet je iets mee. Een paar duizend mensen in een kabelbaan stoppen en ze zo naar de stad transporteren heeft geen enkele zin. Je moet groter denken.”

In de eerste plaats toeristen

Ook Alexander D’Hooghe, de Vlaamse deskundige die enkele jaren geleden onafhankelijk onderzoek deed naar wel of niet een brug over het IJ, was in zijn rapport duidelijk over een kabelbaan. ‘Een kabelbaan is een leuke attractie, maar is niet in staat om het voorspelde aantal forenzen dat in de toekomst het IJ wil oversteken te kunnen faciliteren. De maximale capaciteit van een kabelbaansysteem (aantal duizenden) is niet verenigbaar met de vervoersbehoefte van het groeiende fietsverkeer (aantal tienduizenden).’

Het doelpubliek voor een kabelbaan bestaat volgens D’Hooghe in de eerste plaats uit toeristen. ‘Voor bezoekers op cruiseschepen is de kabelbaan een prachtige manier om stad panoramisch te zien.’

Je hebt oplossingen die worden bedacht voor niet-bestaande problemen en je hebt niet-bestaande oplossingen die worden gekoppeld aan al te reëele problemen.

Over de auteur: Marc Kruyswijk schrijft al meer dan tien jaar als verslaggever voor Het Parool over wonen in Amsterdam en verkeer & vervoer in de stad.