Kaasland verkocht aan echte kaasfamilie

Vrijdag gaat Kaasland over naar Gerrit en Gerard Wals, een familiebedrijf uit Landsmeer. Gerrit Wals begon in 1967, zijn zoon Gerard sloot de deal met Tans, kleinzoon Rick gaat in de winkel staan. "Ik heb wel even hun kennis van kaas getest," zegt Tans.



Wals had ooit een winkel in Osdorp, maar verkoopt nu alleen op markten in Noord-Holland. Een echte kaasfamilie dus, die evengoed niet wars is van toerisme, want op het Damrak heeft het bedrijf al een paar jaar Cheese Inn, een winkel vol voorverpakte kaas, bedoeld voor toeristen.



Gerard Wals is niet van plan de winkel in de Haarlemmerstraat om te bouwen tot een toeristenzaak, zegt hij. "We houden het zoals het is; een winkel voor de buurt, waar we de kaas vers snijden. Wij hebben in Landsmeer een eigen pakhuis, als een van de weinigen. We kopen kazen jong in en laten die in eigen huis rijpen."



Mantelzorger

Een deel van het assortiment van Tans is gericht op toeristen, dat blijft zo. Een pure toeristenwinkel op deze plek zou ook niet kunnen. De gemeente heeft een verbod ingesteld op nieuwe toeristenzaken in het centrum. "Van onze klanten is 70 procent buurtbewoner," aldus Tans.



De winkelier kan eindelijk met pensioen. "Liever was ik gebleven, want ik heb het altijd reuze naar mijn zin gehad. Maar ik ben ook mantelzorger en daar wil ik meer tijd voor vrijmaken."