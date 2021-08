Kaas en vlees uit eigen streek: geitenboerderij wil graag op markt met alleen lokale producten staan

In Amsterdam komt een markt met enkel lokale producten. De geitenboerderij uit het Amsterdamse Bos wil hier graag haar biologische producten verkopen. ‘We zijn beetje bij beetje gegroeid.’

Hoe omschrijf je de geur van een boerderij? “Als een heerlijke geur,” zegt Willem Dam (64) lachend. Dam is boer in het Amsterdamse Bos. Op zijn vijftien voetbalvelden (7,5 hectare) grote boerderij lopen koeien, varkens, kippen en vooral geiten rond. Niet voor niets heet het Geitenboerderij Ridammerhoeve. Hier hebben de dieren alle ruimte. “Een natuurlijke geur,” scherpt hij zijn antwoord aan. “Zoals een boerderij hoort te ruiken.”

In 1987 had Dam samen met zijn vrouw het idee een commerciële geitenboerderij te beginnen. De eerste investeringen kwamen van vrienden en familie, maar dankzij financiering van de Triodosbank – ‘toen zaten ze nog met zeven man op een zoldertje’ – konden ze de gemeente Amsterdam zover krijgen grond af te staan.

Geitenboerderij Ridammerhoeve heeft veel lokale biologische producten. Beeld Birgit Bijl

Familie Dam kon dertig jaar geleden niet dromen dat het zo’n succes zou worden. “We zijn beetje bij beetje gegroeid. Het ging vanzelf,” zegt Dam. Jaarlijks strijken er 300.000 bezoekers neer, produceert Dam van de geitenmelk genoeg kwark, yoghurt, kaas en ijs om een dorp te voeden en verkopen ze groenten, fruit, vlees en eieren aan de bezoekers uit heel het land. Allemaal biologisch.

Zeep en kleding

Veel van hun etenswaren zou de komende jaren vaker op de borden van Amsterdammers terecht kunnen komen. De gemeente wil dat het aanbod aan lokaal voedsel in 10 jaar groeit van 5 procent naar 25 procent. Ook het eten uit de omliggende provincies Noord-Holland en Flevoland moet dichter bij huis blijven. Hiervan gaat nu driekwart gaat naar het buitenland, terwijl driekwart van het voedsel dat wij eten weer uit het buitenland komt.

Om lokaal eten te promoten werd vorig jaar de voedselstrategie Voedsel Verbindt geïntroduceerd. De gemeente zou kijken hoe ‘de schijf van vijf’ uit de buurt ook echt in Amsterdam kon komen. In ieder geval moest de voedselketen verkort worden, zo zei toenmalig wethouder Laurens Ivens (Voedsel).

Op initiatief van de SP wordt nu aan het stadsbestuur gevraagd een markt met alleen lokale producten te beginnen. De raad is voorstander, net als wethouder Victor Everhardt (Markten). Amsterdamse markten moeten de komende jaren namelijk vernieuwen en er zal meer worden ingezet op ‘themamarkten’. Een markt met alleen lokale producten – ook drank, zeep, kleding of stoelen die in de buurt worden geproduceerd – past goed binnen deze strategie.

‘Capriccino’

Willem Dam drinkt een cappuccino met geitenmelk. “Capriccino noemde we dat vroeger, maar niemand begreep dat ‘capri’ geit betekent, dus we zijn er maar weer mee gestopt.” De boer gaat op serieuzere toon verder. Hij spreekt over de duurzame landbouw en wijst naar het ‘zwarte goud’ verderop, de natuurlijke mest die in tegenstelling tot kunstmest niet naar ammoniak ruikt. “Mest kan zo geweldig zijn en verbetert de bodemstructuur. Een gezonde bodem neemt CO2 op. In onze mest zitten beestjes. Kunstmest is gif.”

Als het aan Dam ligt, wordt het tijd dat ‘gangbare’ boeren – de boeren met megastallen – een voorbeeld gaan nemen aan biologische boeren. “Wij zijn kleinschaliger, maar we kunnen een vergelijkbare productie leveren. Het verschil is dat de wereld onze manier van landbouw nog wel honderden jaren kan volhouden. Een gangbare boer vecht tegen de natuur, wij werken samen met de natuur.”

Het zouden zomaar zinnen uit de Amerikaanse documentaire The Biggest Little Farm kunnen zijn. Waar net zoals hier de kippen rondscharrelen en vaak gezegd wordt dat de mens onderdeel is van het ecosysteem, maar dat we er niet boven staan.

Een nieuwe markt met lokale producten wordt een druppel op de gloeiende plaat. Toch zal het volgens raadslid David Schreuders (SP) een begin zijn voor een ‘gemeentelijk voedselsysteem’ waar eten op een ‘duurzame manier geteeld en gedistribueerd’ wordt. Wethouder Everhardt komt na het zomerreces met concretere plannen voor zo’n markt, bijvoorbeeld waar die kan worden gehouden.