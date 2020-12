Kaartjesautomaat opgeblazen bij metrohalte Reigersbos

Beeld Evert Elzinga/ANP

Volgens de woordvoerder werd ‘vuurwerk of een ander explosief’ gebruikt om de automaat op te blazen. Of dat gelukt is en of de daders buit hebben gemaakt, is niet bekend.

Om het sporenonderzoek zo goed mogelijk te laten verlopen, stoppen metro’s 50 en 54 dinsdag tijdelijk niet bij de halte. Reizigers wordt aangeraden bus 47 te nemen. De verwachting is dat de metro’s om 13.00 uur weer een normale dienstregeling rijden. “Maar als het onderzoek eerder klaar is, zal de halte ook eerder worden vrijgegeven. Houd dus onze site in de gaten,” aldus de woordvoerder.