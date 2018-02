Kaart van Verzet toont Amsterdamse verzetsdaden

Van de dertig puntjes op de kaart speelden vier verzetsacties zich af in Amsterdam. Een daarvan is de oprichting van Het Parool onderleiding van Frans Goedhart op 10 februari 1941.



Het Parool berichtte als eerste krant in Nederland over de Duitse gaskamers. Goedhart kreeg informatie over het bestaan van deze gaskamer door van Poolse medegevangen toen hij in Kamp Vught zat. Van de journalisten die bij de verzetskrant betrokken waren, overleefden tachtig de oorlog niet.



Amsterdams verzet

De andere daden op de kaart zijn de Februaristaking in 1941, die zondag werd herdacht.



Ook het vervalsen van duizenden persoonsbewijzen voor Joden door de Persoonsbewijzencentrale in Amsterdam staat op de kaart en de liquidatie van de Amsterdamse Wim Henneicke wordt genoemd. Hij verraade met zijn groep Colonne Henneicke in 1943 tussen de 8000 en 9000 Joden. Een jaar later werd hij door een onbekend lid van de Amsterdamse KP doodgeschoten.



De kaart moet mensen bewust maken, volgens Free. Hoe kom ik in verzet? Hoever zou ik zelf voor een ander gaan? Wat zou mijn keuze zijn in eenzelfde situatie? "De verzetsstrijders van toen kunnen ons inspireren voor onze daden van nu."