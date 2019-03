Kaart van gemeente laat zien waar gegevens verzameld worden

Een stedelijke primeur: de gemeente maakt deze maand openbaar waar in de stad slimme apparaten data verzamelen over de stad en haar inwoners. Dat blijkt uit de eerste 'Agenda Digitale Stad', die de gemeente vrijdag publiceert.



Voor zover bekend is Amsterdam de eerste stad in Nederland die transparant wordt over de locatie van slimme apparatuur, zoals observatiecamera's. "We vinden dat Amsterdammers het recht hebben om te weten waar en door wie data wordt verzameld," zegt een woordvoerder.



Slimme apparatuur

Op een interactieve kaart, die half maart wordt gepubliceerd, zal te zien zijn waar slimme apparatuur is geïnstalleerd. Hierbij gaat het onder andere om sensoren die de luchtkwaliteit meten, slimme lantaarnpalen, telcamera's en beacons: sensoren die via bluetooth- en wifi-signalen registreren waar mensen zich bevinden en hoe ze zich door de stad bewegen.



Met die informatie wordt de stad gemonitord en kunnen bijvoorbeeld voetgang­ers- en verkeersstromen worden bijgestuurd als dat nodig is.



Vooralsnog is in het sensorregister alleen gemeentelijke apparatuur opgenomen, maar op den duur zullen ook aan ondernemers en bedrijven worden gevraagd de sensoren waarmee zij meten, aan te melden.