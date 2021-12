Juwelier Midyat strijdbaar na nieuwe explosie: ‘Er vloeide wel een traantje’

De politie zoekt naar getuigen van de explosie. Beeld Joris van Gennip

Eigenaar Samuel Aksoy is erg geschrokken. “Ik werd middenin de nacht gebeld door de alarmcentrale, ik was compleet in shock. Het eerste dat ik dacht was: laat het deze keer niet zo erg zijn als de vorige keer, toen was alles kapot. Toen ik nu de kapotte ramen zag, vloeide er wel een traantje.”

Ondanks de explosie en de kapotte ruiten zijn er geen sieraden beschadigd geraakt. Vanaf 13.00 zijn de klanten weer welkom. “We hebben besloten ons niet tegen te laten houden door criminelen die een beetje zakgeld willen bijverdienen,” aldus de eigenaar. Later op de dag wordt het glas vervangen. Aksoy gaat samen met de gemeente kijken hoe het pand nog beter beveiligd kan worden. De politie zoekt nog naar getuigen met meer informatie.

In de Jan Evertsenstraat zijn winkeliers met enige regelmaat het doelwit van criminelen. Vorig jaar werd een pand gesloten nadat er een handgranaat was gevonden die aan de deur was bevestigd, en in maart was juwelierszaak Midyat al slachtoffer van een plofkraak.