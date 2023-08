Juwelier Herenstraat na verwoestende explosie: ‘Ik kreeg direct te horen: het is heel ernstig, bereid je op het ergste voor’

Marius Gort: ‘Ik kreeg aan de telefoon direct te horen: het is heel ernstig, bereid je op het ergste voor.’ Beeld Marc Driessen

In de drie decennia dat Marius Gort (63) zijn juwelierszaak in de Herenstraat uitbaat, is er wel vaker geprobeerd iets te ontvreemden. Een paar jaar geleden nog probeerden dieven op klaarlichte dag met een moker een vitrine in te slaan om er met juwelen vandoor te gaan – wat niet lukte.

Maar zo bont als vorige week heeft Gort het nog niet eerder meegemaakt. In de nacht van dinsdag op woensdag werd met een explosie vrijwel de hele pui eruit geblazen. Het stalen rolhek daarachter verhinderde de daders om de winkel binnen te komen. “Ze hebben nog geprobeerd die omhoog te krikken, maar dat lukte niet,” zegt Gort.

Daarna vluchtten ze weg, waarschijnlijk op een scooter. “Het waren geen professionals, denk ik. Want dan weet je dat dit niet te doen is.”

De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht, de recherche doet nog onderzoek.

Een enorme knal

De schade in de Herenstaat is intussen groot. Ruiten in een boel omringende panden hebben het moeten ontgelden. Zelfs aan de overkant, vier panden verderop, zitten houten platen in de kozijnen van een woning. De ruit van de wijnwinkel tegenover de juwelier is ook compleet verwoest: het zal nog zeker een paar weken duren voordat die is vervangen. “Dat vind ik zó naar. Ik voel me toch een beetje schuldig.”

In het winkelpand van Gort zelf zijn de ramen tot vierhoog aan diggelen gegaan. De gevel is beschadigd, de twee voordeuren zijn vernield. En binnen was de schade ook gigantisch, laat Gort zien. De winkel is opgelapt zodat ie weer open kan, maar hij ziet er nog gehavend uit. Kasten zijn beschadigd, de wanden en het plafond zijn geraakt door rondvliegende brokstukken.

“Het moet een enorme knal zijn geweest,” zegt Gort. “De winkel was grotendeels naar de knoppen. De vitrines waren tot achter in de winkel naar beneden gevallen, de verlichting lag op de grond, de toonbank en de kassa waren naar z’n mallemoer, er zijn wanden ontzet geraakt en overal lag een dikke laag stof. Toen ik binnenkwam, heb ik even een potje gehuild. Ik dacht: er is niks meer van over.”

Gort kijkt überhaupt terug op een bizarre nacht. “Om één uur hoorde ik dat mijn kleinkind geboren was, om drie uur werd ik gebeld door de alarmcentrale. Irritant, dacht ik: de weken ervoor ben ik ook een paar keer ’s nachts gebeld, maar dan was het telkens een muis in de kelder, of zo. Maar nu kreeg ik direct te horen: het is heel ernstig, bereid je op het ergste voor.”

Tijdens zijn nachtelijke fietstocht van zijn huis naar de Herenstraat bedacht Gort: dan hebben ze de hele winkel leeggehaald, en ook de reparaties van klanten meegenomen – onvervangbare sieraden met vaak een emotionele waarde. “Ik wist wel dat dat feitelijk niet kon, maar het gaat toch door je hoofd.”

Toeristen lopen door

De dieven wisten geen enkel juweel te stelen. Desondanks verwacht Gort een schade van tienduizenden euro’s. Het gaat niet alleen flink in de papieren lopen om de winkel in oude staat terug te brengen (waarvan het meeste op de verzekering kan worden verhaald), ook loopt Gort heel wat inkomsten mis.

“We krijgen lang niet zoveel mensen binnen. Alle toeristen en dagjesmensen lopen natuurlijk meteen langs dat dichtgetimmerde raam. Het zal zeker nog een paar weken duren voordat daar nieuw glas in zit.”

Gort mag dan flink gedupeerd zijn, boos is hij niet. En dat heeft veel te maken met de liefdevolle reacties die hij heeft gekregen sinds de mislukte roof. “Ik heb letterlijk honderden mailtjes, belletjes en appjes gekregen, klanten kwamen langs met bloemen en lekkere dingetjes. Collega’s boden zelfs aan dat ik een tijdje hun winkel mocht gebruiken. Dat doet me veel. Dit wordt een financiële strop. Maar linksom of rechtsom, ik kom er wel bovenop.”