Justitie ziet veel bewijs tegen ‘schutters’ crimineel Ahmet G. en gezin

Tegen een vierde in juni gearresteerde verdachte, halfbroer van Jarald B. Dennis P., ziet het Openbaar Ministerie vooralsnog onvoldoende bewijs voor betrokkenheid bij de moordpoging. Hij zit wel vast voor onder meer vuurwapenbezit.

Dat bleek woensdag op de eerste inleidende zitting van de drie gedetineerde verdachten. De in het criminele milieu beruchte drugshandelaar Ahmet G. komt in verscheidene onderzoeken naar voren als doelwit van rivaliserende criminele organisaties.

Zijn gezin werd die zaterdag rond het middaguur onder vuur genomen voor de villa van de familie aan de Grote Wielen in Amstelveen. Ahmet G. werd in een been geraakt, zijn dochter raakte gewond aan haar enkel. G.’s toenmalige vrouw kreeg een vuurwapen op haar hoofd gericht, dat leek te haperen, waardoor ze ongedeerd bleef.

Jarald R. kwam in beeld in het onderzoek naar twee mannen die Ahmet G. en diens zakenpartner intensief zouden hebben geobserveerd – hetgeen de rechtbank overigens niet bewezen achtte. Hij zou met een van die mannen ook aan observaties hebben deelgenomen bij locaties waar Ahmet G. kwam. Mede vanwege berichten die hij via een in beslag genomen iPhone naar zijn vriendin bleek te hebben gestuurd voor én na de liquidatiepoging, rees het beeld dat hij samen met Lus-Yen A. (28) en Zarich C. (27) bij de uitvoering van die aanslag betrokken was.

Dna

Onder meer in een gestolen Renault Captur met een vals kenteken zouden de mannen de omgeving van het huis van Ahmet G. hebben ‘afgelegd’. In die Renault zat dna dat waarschijnlijk van Lus-Yen A., alias ‘Loeloe’, is.

Vijf dagen voor de moordpoging had Dennis P. volgens justitie aan Jarald R. de opdracht gegeven Ahmet G. dood te schieten. Die zou vervolgens een spraakbericht aan Zarich C. hebben gestuurd: ‘Je moet ready zijn. Dus geen dingen plannen deze dagen. ...Hun gaan dat ding doen. Connecten ons. Wij nemen over... En dan zet ik jullie daar. Jullie moeten doen. Gelijk’. En, mogelijk over de voornoemde mannen die G. al uitgebreid zouden hebben geobserveerd: ‘Hun zelf doen het voorwerk. Het huiswerk. En dan je weet zelf’.

Naar zijn vriendin zou Jarald R. hebben geappt dat hij naar ‘die werk’ ging, maar niet alles zelf hoefde doen. Justitie leest: het schieten aan de anderen zou overlaten.

De vooravond na de mislukte liquidatie appte Jarald R. zijn vriendin: ‘K voel me slecht en ‘Maarja kan wel schreeuwen johh’. Op basis van omschrijvingen van de vrouw van Ahmet G. liet de recherche compositietekeningen maken van de schutters. Die lijken volgens justitie op Lus-Yen A. en Zarich C.

Klaarlichte dag

Advocaat Amanda Nohl van Zarich C. stelde dat heel veel mensen op die compositietekeningen lijken. Dat haar cliënt zelf tegen de recherche zou hebben gezegd dat de getekende schutter op hem lijkt, kan cynisch bedoeld zijn geweest. Volgens justitie was Jarald B. betrokken bij het uitbetalen van de beloning aan Zarich C.

De verdachten hebben voornamelijk gezwegen. Hun advocaten vroegen de rechtbank hun voorarrest op te heffen, maar die verzoeken verwierp de rechtbank, ook omdat de aanslag op het gezin ‘op klaarlichte dag, in een woonwijk’, de samenleving heeft geschokt.

De verdachten zouden overigens ook het huis van Feno D. in Nieuwegein geobserveerd hebben, die inmiddels terecht staat in de grote liquidatiezaak Eris. Maar hij was op dat moment in het buitenland.

De zaak gaat 23 december verder. De rechtbank hoopt de zaak uiteindelijk in mei inhoudelijk te behandelen, maar dat is mogelijk een optimistisch plan.