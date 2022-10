Justitie ziet Ocean S. uit Amsterdam-Zuidoost als sleutelspeler in de onderwereld

Beeld ter illustratie. Beeld Shutterstock

Het beoogde doelwit van de liquidatie, de Utrechtse crimineel Robin van Ouwerkerk, is inmiddels een natuurlijke dood gestorven. Desondanks stond de 28-jarige Ocean S. uit Amsterdam-Zuidoost dinsdag op een pro-formazitting terecht voor het voorbereiden van diens liquidatie begin 2020.

Volgens het Openbaar Ministerie stuurde Ocean S., die onlangs zijn achternaam veranderde, via een cryptotelefoon een foto en informatie over de verblijfplaats van het beoogde doelwit. ‘Die kunnen we doen broer,’ las de recherche in een later ontsleuteld bericht.

Prominente cocaïnehandelaren

Naast het voorbereiden van een liquidatie wordt S. verdacht van het verhandelen van twee partijen cocaïne (65 en 6 kilo). Het is niet de eerste keer dat hij in de verdachtenbank zit. Dat gebeurt al van jongs af. In 2020 is hij vervolgd voor het witwassen en het bezit van een pistool, op zijn twintigste werd hij met anderen vervolgd voor een woninginbraak, vuurwapenbezit en diefstal van 9000 euro van een autoverhuurbedrijf.

Justitie beschouwt Ocean S. als een sleutelspeler in het criminele milieu van Amsterdam. In april 2019 registreerde een observatieteam van de politie hoe hij in het Okurahotel in De Pijp een ontmoeting had met een aantal prominente cocaïnehandelaren.

Nationale Opsporingslijst

Aanwezig was ‘Bolle’ Jos Leijdekkers. Die wordt door het OM beschouwd als ‘een van de hoofdrolspelers in de grootschalige handel, import en export van cocaïne in Nederland en België’. Hij schakelt daarbij groepen jongens en jonge mannen uit Amsterdam-Zuidoost in.

Daarnaast wordt Leijdekkers verdacht van grof geweld. Zo zou hij betrokken zijn geweest bij de verdwijning van Naima Jillal, die in oktober 2019 verdween nadat ze in een auto was gestapt bij de Amsterdamse Zuidas. Leijdekkers is voortvluchtig en staat op de Nationale Opsporingslijst van meest gezochte criminelen.

De bijeenkomst in het Okura werd ook bijgewoond door Piet Wortel. Deze Surinaamse drugshandelaar werd in 2014 tot zeven jaar cel veroordeeld voor drugstransport en deelname aan een criminele organisatie. Dinsdagochtend werd hij opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij twee liquidaties.

Moord op oud-profvoetbaler

Het Openbaar Ministerie ziet Wortel als de opdrachtgever van de moord op oud-profvoetballer Kelvin Maynard op 18 september 2019 voor een brandweerkazerne in Amsterdam-Zuidoost. Ook verdenkt het OM hem van betrokkenheid bij de liquidatie van Genciel ‘Genna’ Feller op 2 september 2019 op Curaçao.

Beide moorden zouden te maken hebben met de rip van 400 kilo cocaïne uit een stash in Amsterdam-Zuidoost. Piet Wortel heeft altijd met klem ontkend iets met beide moorden van doen te hebben.

In het dossier van de geripte 400 kilo figureert óók de naam van Ocean S. Hij is niet voor die zaak vervolgd. In de zaak 13Branek, zoals het onderzoek naar het voorbereiden van de liquidatie op Robin van Ouwerkerk heet, vroeg zijn advocaat Marcel van Gessel zijn voorarrest te schorsen. Dat verzoek wees de rechtbank af.