Justitie wil kroongetuige Nabil B. horen, desnoods zonder advocaat

Justitie vindt dat kroongetuige Nabil B. vanaf 7 januari gewoon kan worden verhoord in de strafzaak tegen de ‘criminele organisatie’ van de voortvluchtige Ridouan Taghi. Dat terwijl hij nog altijd geen nieuwe advocaat heeft.

De besprekingen met B.’s nieuwe verdediging zijn nog altijd gaande. Het is bijvoorbeeld de vraag of de identiteit van de nieuwe advocaat voor altijd zal worden afgeschermd – wat ongekend is in een Nederlands strafproces.

In de aanstaande verhoren bij de onderzoeksrechter zullen de advocaten van de verdachten voor het eerst uitvoerig vragen mogen stellen over de beschuldigingen die B. heeft gedaan. De kroongetuige deed in totaal 41 verklaringen, die 1500 pagina’s beslaan.

Normaal gesproken zou een (kroon)getuige bij dergelijke belangrijke verhoren nooit zonder juridische bijstand aantreden, al heeft een advocaat van een getuige een veel beperktere rol dan de advocaat van een verdachte.

Afwezig

Nabil B. was donderdag afwezig bij de zwaar beveiligde voortzetting van het proces ‘Marengo’. Hij zou de zitting van afstand volgen, maar door een haperende videoverbinding miste hij de helft.

In de rechtbank op Schiphol zijn donderdag en vrijdag de eerste openbare inleidende zittingen sinds de moord op B.’s advocaat Derk Wiersum.

Eén van de drie officieren van justitie die de zaak tot nu toe op zitting deden, is vervangen omdat hij een andere rol heeft gekregen.

Reeks liquidaties

In de zaak ‘Marengo’ staan zeventien verdachten terecht. Hoofdverdachten Ridouan Taghi en Saïd Razzouki worden bij verstek berecht omdat de recherche ze na jaren nog altijd niet heeft weten op te sporen.

De groep wordt beschuldigd van een lange reeks liquidaties. De slachtoffers waren niet alleen criminelen, maar ook onschuldigen zoals de broer van kroongetuige Nabil B. in maart 2018 en diens advocaat Derk Wiersum, op 18 september.

B. heeft Ridouan Taghi en diens organisatie in 41 verklaringen van samen 1500 bladzijden beschuldigd van acht liquidaties, twee mislukte moordpogingen en de voorbereiding van later verijdelde plannen om twee rivalen dood te schieten. De recherche en justitie linken de groep aan nog veel meer grof en dodelijk geweld.

Strenge beveiliging

De organisatie van het megaproces wordt door de beveiliging en het grote aantal verdachten alsmaar complexer, zo was ook donderdagochtend goed te merken. Het proces begon bijna twee uur later dan gepland. Toen haperde de techniek, waardoor de media de zaak aanvankelijk niet konden volgen vanuit andere zalen.

De rechters en officieren van justitie worden sinds de moord op de advocaat van de kroongetuige zwaar beveiligd, net zoals enkele (ex-)advocaten van de spijtoptant. De rechtbank en het Openbaar Ministerie hebben de media gevraagd de namen van de rechters en aanklagers niet te noemen als dat niet noodzakelijk is.

Behalve de kroongetuige lieten ook veel andere verdachten vandaag verstek gaan.

Vertraging

Door de moord op advocaat Wiersum en het terugtreden van B.’s tweede advocaat, heeft het onderzoek de afgelopen maanden grote vertraging opgelopen. De verhoren van B. in het bijzijn van de advocaten van de verdachten bij de onderzoeksrechter moeten nog beginnen.

Wanneer het enorme proces inhoudelijk kan worden behandeld, is nog volstrekt onduidelijk.