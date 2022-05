Justitie wil driemaal 30 jaar voor moord op Ayla Mintjes in poging haar criminele vriend te liquideren

Bij de flat waar Ayla woonde in de Maassluisstraat werden roze rozen gelegd. Beeld Dingena Mol

De officieren van justitie zien overvloedig bewijs dat Samuel Y. (21) en Jeremia T. (22) met aanvalsgeweren zeker 36 kogels afschoten. Eén daarvan ging door Mintjes’ rug, wat haar fataal werd. Renato ‘Nato’ F. (35) was volgens de aanklagers de chauffeur van de Volkswagen Caddy waarin de schutters bijna twee uur wachtten tot Mintjes haar sportieve Mercedes de parkeergarage bij haar appartement in de Maassluisstraat uit reed. Na het schieten vluchtten de mannen weg in de Volkswagen.

‘Moord op bestelling’

‘Evident’ was sprake van ‘een koelbloedig geplande actie die erop gericht was de inzittenden van de auto van het leven te beroven’. De officieren van justitie spreken van ‘een professioneel voorbereide moord op bestelling’ en ‘een niet te bevatten nonchalance en roekeloosheid’.

Niet alleen werden gericht salvo’s op Mintjes’ auto geschoten, ook werd in de drukke vooravond op de Maassluisstraat zo ‘ongecontroleerd’ geschoten dat ‘de politie met de schrik om het het hart alle huizen in de omgeving is langsgegaan om te bezien of er geen doden achter de voordeur lagen’. ‘Een zee aan kogels’ sloeg in woningen en auto’s, tot op 800 meter afstand van de schutters.

Verschillende groepjes verdachten bereidden de aanslag op Anis B. al maandenlang voor. Vier van hen zijn inmiddels veroordeeld tot straffen van zes tot negen jaar. Anis B. was gewaarschuwd dat hij op een dodenlijst stond, Ayla Mintjes had in de dagen voor de schietpartij al gezien dat ze werd gevolgd vanuit de zonnestudio in Diemen waar ze werkte. In haar telefoon noteerde ze het kenteken van de auto van haar achtervolgers.

Brandwonden

Alle drie de verdachten liepen zware brandwonden op, volgens justitie door de explosie toen ze de Volkswagen Caddy in brand staken op de August Vermeylenstraat. Stinkend naar benzine kwamen ze even onverwacht als gehavend aan bij een nicht van ‘Nato’ F. in Utrecht.

Daar werd Samuel Y. met levensgevaarlijke verwondingen aan met name zijn benen aangetroffen, nadat de vrouw tegen de zin van de anderen 112 had gebeld – omdat de verdachten vreesden ‘gevouwd’ (gearresteerd) te worden. In een afgeluisterd gesprek vertelde ze dat ‘Nato een job had gedaan die fout was gelopen’.

Op een prop papier in de August Vermeylenstraat, op een pet en mondkapje en op kleding van de verdachten zat hun dna én schotresten. De recherche herkent de (kleding van de) verdachten op camerabeelden uit de Maassluisstraat, de August Vermeylenstraat en omgeving.

Renato F. werd op 19 mei met brandwonden aangehouden in een zolderberging in de Nolensstraat in Amsterdam-Geuzenveld, waar tevens volop zwaar wapentuig lag. Hij was in het gezelschap van een Amsterdammer die justitie apart vervolgt als moordmakelaar die de uitvoerders van de poging tot moord op Anis B., en de moord op Mintjes heeft aangestuurd.

Gezamenlijke uitvoering

Jeremia T. zocht op zijn smartphone vlak voor zijn arrestatie 37 keer op nieuws over de moord op Mintjes en zaken die daarmee te maken hebben. Op de telefoon werden ook foto’s gevonden van pistolen en een donker geklede, vermomde man met een aanvalsgeweer, van een boel geld én van Ayla Mintjes.

Justitie ziet in telefoongegevens van de drie verdachten ook volop extra bewijs dat zij het moordplan gezamenlijk uitvoerden.

De aanklagers zetten de belangrijkste bewijzen maandag in een uitgebreide visualisatie van het dossier uiteen. De verklaringen die Jeremia T. en Renato F. maandag in de rechtbank aflegden, vinden de officieren ‘volstrekt ongeloofwaardig’.