Justitie wil aanklacht 'Rico de Chileen' uitbreiden

Uit berichtenverkeer dat hij zou hebben gehad met de voortvluchtige Ridouan Taghi blijkt volgens de aanklagers zijn betrokkenheid bij verschillende onderwereldmoorden.



Het zou onder meer gaan om de moorden op ex-crimineel en misdaadblogger Martin Kok in december 2016 in Laren en drugshandelaar Samir Erraghib in april 2016 in IJsselstein.



Ook zouden plannen zijn besproken criminelen te laten liquideren, onder wie Mustapha F., Karim B. en sleutelspelers uit hun omgeving. Soms kwam het inderdaad tot een moordpoging, meestal niet.



Witwassen

Ook correspondeerden R. en Taghi volgens justitie over een plan officier van justitie Koos Plooij te liquideren - een voorstel van Taghi dat R. overigens onmiddellijk zou hebben afgewezen.



Officieren van justitie Maaike van Kampen en Anke van de Venn vroegen de rechtbank woensdagmiddag op een inleidende zitting in zijn strafzaak de aanklacht tegen R. uit te breiden. Die ging tot nu toe vooral over witwassen en drugshandel.



Advocaat Leon van Kleef van de door ziekte afwezige verdachte verzette zich tegen de uitbreiding van de tenlastelegging.



Hermano

Hij vindt onder meer dat het Openbaar Ministerie onvoldoende stukken heeft ingebracht die de verdenking schragen dat 'Rico de Chileen' bij moordopdrachten betrokken was.



Ook gaan de aanklagers er volgens Van Kleef veel te gemakkelijk van uit dat 'Hermano' (broer) die in de berichten wordt aangesproken, zijn cliënt Richard R. is. "In Zuid-Amerika heten wel meer mensen 'hermano'."



De rechtbank moet nog beslissen of de aanklacht tegen R. wordt uitgebreid.



