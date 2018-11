Justitie wil 7,4 miljoen euro misdaadwinst van Danny K.

K. is eerder door de rechtbank en het gerechtshof veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor het leiden van een criminele organisatie die geld witwaste en rivalen bedreigde en mishandelde - geholpen door ex-topvechter Dick Vrij, die 3 jaar cel kreeg.



Van K.'s ex-vriendin Daniëlle S. (48) wil justitie ruim 3,2 miljoen euro 'ontnemen', van ex Patricia T. (40) ruim 71.000 euro. Allebei hebben een kind van K.



K.'s vriendin Angela van H. (48) moet van officier van justitie Laurien van Haeringen ruim vijf ton betalen, maar is druk doende haar zaak met justitie te schikken.



Angela van H. is ook de moeder van enkele zoons van ex-profvoetballer Patrick Kluivert, onder wie topvoetballer Justin Kluivert. Haar proces wordt aangehouden in afwachting van de onderhandelingen over de schikking.



Ontnemingszaak

De Haarlemse rechtbank behandelde de 'ontnemingszaak' tegen Danny K. en de andere vrouwen dinsdagmiddag.



De hoofdverdachte was afwezig.



De vordering op Danny K. baseert aanklaagster Van Haeringen op 'een kasopstelling'. De schamele legale inkomsten die hij had in de dertien jaar waarover de zaak zich uitstrekt - eenmaal 1600 euro en een keer 5000 euro - zijn afgetrokken van de exorbitante uitgaven die hij (ook al vanuit detentie) volgens justitie deed.



Onder meer in sommige van talloze afgeluisterde gesprekken vertelde K. aan vrienden dat hij miljoenen had gestald bij derden, onder wie zijn (ex-)vriendinnen.



Exclusieve horloges

Hij gaf auto's cadeau, kocht exclusieve horloges voor zichzelf of schonk die, gaf een fortuin uit aan sieraden, de tandarts, vakanties en prostituees en liet zijn luxe penthouse in Hilversum inrichten door een interieurontwerper bij wie veel profvoetballers en bekende Nederlanders ook kind aan huis zijn.