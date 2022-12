Justitie wil 5 jaar cel voor rapper B12 van Zone6, vooral voor bezit 8 wapens en ruim een ton cash

Still uit rapvideo Chivv - Chain Swap van Zone6.

De rapper uit gangesterrapformatie Zone6 van Joey AK werd op 17 mei door een arrestatieteam gearresteerd op verdenking van wapenhandel. De politie had hem op 26 november 2021 al aangehouden toen hij in een zwarte Mercedes reed met een andere prominent uit Zone6, met een honkbalknuppel binnen handbereik en waardevolle spullen die O. volgens de recherche niet met legaal geld kan hebben gekocht.

Bevend van zenuwen

In een in beslag genomen telefoon zaten chatberichten die leken te duiden op wapenhandel, waarnaar de recherche een onderzoek instelde.

Nadat Nathaniël O. was gearresteerd in Amsterdam-Zuidoost, hield de politie op 17 mei ook het huis van zijn zus Euredice in Almere in de gaten, waar ook een doorzoeking zou plaatsvinden omdat O. er wel eens in de logeerkamer sliep. Een man uit Holendrecht belde de zus om te zeggen dat ‘zijn spullen weg moesten’ uit haar huis.

Bevend van de zenuwen vertelde de zus de rechtbank donderdag hoe ze ging kijken op de logeerkamer. “Ik was helemaal in paniek. Onder het bed vond ik een doos vol geld en tassen. Ik heb dat geld in een grote sporttas gekieperd en daar ook een grote Albert Heijntas in gezet. Ik ben naar beneden gerend.”

De politie zag haar de zware tas in een auto tillen en weer naar binnen gaan. Even later vond de politie in de tas ruim een ton en in de slaapkamer nog bundels met geld, samen 116.531 euro, en een geldtelmachine. In de Albert Heijntas zaten zeven geladen pistolen en een automatisch aanvalsgeweer.

Justitie acht bewezen dat de zus de wapens en het geld voor de politie probeerde weg te maken.

Gevaar voor zoontje van 5

Hoofdverdachte Nathaniël O. wordt behalve voor de wapens en het witwassen van de 116.531 euro bovendien vervolgd voor het witwassen van 2 Rolexen, een gouden ketting met hanger van Zone6, 68 Google Pixel-smartphones ter waarde van ruim 22.000 euro, een Louis Vuitton-schoudertas, een Ford Fiësta en nog wat contant geld dat na zijn aanhoudingen bij hem is gevonden.

Zus Euredice zegt zo in paniek te zijn geweest dat ze niet in de tassen keek en ook niet voelde dat die heel zwaar waren. “Ik dacht nergens aan. Ik dacht gewoon dat het weg moest.” Toen een rechter begon over het gevaar van de geladen wapens voor haar zoontje van 5 jaar, raakte ze geëmotioneerd. Over haar broer: “Hij zou mijn zoontje nooit in gevaar brengen. Nóóit.”

Veel mensen hadden de sleutel van haar huis omdat ze vaak nachtdiensten draait in de gehandicaptenzorg en anderen dan op haar zoontje moeten passen.

Nathaniël O. ontkent iets van de wapens en het geld te hebben geweten. Hij heeft al een strafblad van 10 kantjes en was pas kort vrij na een celstraf van 30 maanden voor het ontvoeren van een vrouw en haar dochters van 7 en 3 jaar, samen met Joey AK. Van de geldtelmachine wist hij wel: daarmee telde hij grote bedragen aan contanten voor vrienden die hij niet wil noemen.

‘Vriendin praat veel onzin’

Zijn vingerafdrukken zaten op de Albert Heijntas met de wapens, maar dat kan zijn gekomen doordat hij daarmee boodschappen had gedaan. Op 3 pistolen zat zijn dna. “Ja, ik sta daar versteld van,” zei O. “De enige kans is dat mijn dna via de hengsels van die tas op de wapens is gekomen.”

In zijn telefoon zaten foto’s waarop hij poseert met bundels geld, en foto’s van wapens, waaronder een wapen dat erg lijkt op het aanvalsgeweer. Die foto heeft hij misschien eens doorgestuurd gekregen en opgeslagen, zei hij.

Zijn vriendin zei in een afgeluisterd telefoontje tegen haar tante dat ‘een ton klaar ligt’ om een huis te regelen waarin ze met O. wilde gaan samenwonen. Nathaniël O.: “Onzin. Ze praat veel onzin sowieso. Ik zou sowieso nooit aan mijn vriendin zeggen hoeveel geld ik had, want vrouwen praten veel met elkaar.”

O. en zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers benadrukten dat het huis van zijn zus een zoete inval was waar anderen de wapens en het geld kunnen hebben gelegd. De dure spullen had O. geleend dan wel ‘in bewaring’ voor vrienden wier namen huh niet wil noemen. De Ford Fiësta was gekocht met geld van zijn schoonmoeder die 30.000 euro had gekregen via ‘de Catshuisregeling’ na de Toeslagenaffaire.

Advocaat Tosca Urbanus vroeg algehele vrijspraak voor Euredice O., omdat zij niet wist wat in die tassen en doos zat. “Vast staat dat mevrouw in totale paniek was toen de politie zag dat ze met de tas naar buiten liep, dat schrijft de politie ook op,” aldus Urbanus. “Vast staat ook dat er geen enkel spoor van haar op de spullen is gevonden. Daarbij is ook van belang dat de tassen dicht zaten en verstopt lagen in een kamer die zij niet gebruikte. Er kwamen veel mensen bij haar over de vloer, ook als ze niet thuis was. Er is misbruik gemaakt van haar open houding.”

De rechtbank doet op 29 december uitspraak.