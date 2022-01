Justitie vreest nog altijd uitbraakpoging door Ridouan Taghi

Een helikopter arriveert bij de Extra Beveiligde Inrichting (EBI), voorafgaand aan de eerste inleidende zitting in het Marengo-proces. Beeld ANP

Meteen nadat neef en advocaat Youssef T. in maart 2021 vertrouwelijk toegang had tot Ridouan Taghi in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, beraamden zij volgens justitie een gewelddadige bevrijdingspoging, acties tegen vier leidinggevenden en drugshandel. Voor de uitbraakpoging, door de neven ‘Plan Bios’ genoemd, wilden Ridouan Taghi en zijn neef zwaarbewapende ‘Navy seals’ inzetten, de communicatie en elektriciteit rond de EBI platleggen en de wegen met behulp van 1500 liter olie spekglad maken om achtervolging te bemoeilijken.

Dat plan ‘moest lukken’. Ridouan Taghi vreesde dat hij anders ‘doodgaat of nooit meer daglicht ziet.’

Om het te laten slagen moesten de bevrijders warmtecamera’s inzetten en een trits vluchtauto’s (‘fietsen’) om er voor te zorgen dat de politie niet zou weten in welke auto Ridouan Taghi zou zitten. Hij wilde zo snel mogelijk ‘veilig overstappen’. De bevrijders moesten uitkijken voor ‘camera’s langs de weg’, waarschijnlijk de Automatic Number Plate Recognition-camera’s, die kentekens herkennen zodat die live door de politie zijn te volgen. In de communicatie wordt steeds concreet gesproken over bijnamen van de belangrijkste uitvoerders van de criminele plannen.

Plan C

Dit alles stelde het Openbaar Ministerie donderdag in de Amsterdamse rechtbank op de eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen Yousssef T., die op 8 oktober werd gearresteerd in de spreekkamer van de EBI, tijdens zijn zoveelste vertrouwelijke bespreking met Ridouan Taghi.

Die laatste bleek in de uiteindelijk afgeluisterde en opgenomen laatste besprekingen ook te verwijzen naar een documentaire over de EBI die op YouTube stond, en waarin de cel van Ridouan Taghi en andere kenmerken van gebouwen waren te zien, alsmede een van de vier leidinggevenden van de EBI die zij mogelijk wilden laten gijzelen. In de communicatie hadden de neven het volgens justitie zeer concreet over die vier EBI-medewerkers. Ze bespraken ook dat een van hen in een krant op een foto stond. Het voornemen tot gijzeling noemden de neven volgens justitie ‘Plan C’.

Uitbraakplannen

Uit de toelichting kwam ook naar voren dat een uitbraakpoging nog steeds gevreesd wordt. “De communicatielijn is gestopt,” aldus een van de officieren. “Plannen voor een aanslag, een uitbraak of een aanslag zijn niet gestopt.”

De twee leken ook te spreken over andere overheidsdienaren die moesten worden aangevallen. Verder communiceerden ze volgens justitie in detail over drugshandel. Zo schreef Ridouan Taghi: “En Benny heeft voor mij 200 stuks op zijn verantwoordelijk gezet vanaf Jona op zijn risk om 3T van urk te compenseren dus niks komt uit de lucht vallen.”

Ridouan Taghi heeft aangegeven niet te willen meewerken aan een verhoor, Youssef T. heeft zich in de vijf verhoren tot nu toe voornamelijk beroepen op zijn verschoningsrecht.

Misbruik van geheimhoudersprivileges

De officieren van justitie spraken donderdag van ‘een grove wijze van misbruik van zijn geheimhoudersprivileges’ door Youssef T., die ‘op geen enkele wijze’ bezig was met zijn rol als advocaat, maar alleen maar diende als schakel tussen Ridouan Taghi en zijn criminele organisatie buiten. “Wij zijn verbijsterd dat zó misbruik is gemaakt van de privileges die advocaten genieten,” zei een van de twee aanklagers. “Dat is voor het Openbaar Ministerie een schokkende ontdekking.”

Ze beschreven hoe Youssef T. zijn iPad tegen de glasplaat hield waarmee hij in de spreekkamer van Ridouan Taghi was gescheiden, waarna die laatste aantekeningen maakte. De notitieblokjes waarop de neven aantekeningen maakten werden weer tegen de glaswand gehouden – terwijl de neven ter verhulling spraken over zaken die wel normaal aan de orde komen in een advocatenkamer. “Het is zeer doordacht en heel erg doortrapt hoe deze contacten waren opgezet.”

Advocaten Yassine Bouchikhi en Haroon Raza vinden dat het Openbaar Ministerie ‘vooral zaken invult’, maar geen bewijs levert dat Youssef T. zijn vertrouwelijke contact gebruikte om misdrijven op te zetten. Zij vroegen de rechtbank hun cliënt vrij te laten. Dat de vermoede plannen werkelijk werden of zouden worden uitgevoerd, blijkt volgens de raadslieden uit niets. “Ook onzin en desinformatie kan aan het papier zijn toevertrouwd.” De ‘geschokte rechtsorde’ waarover justitie spreekt, werkt ze volgens de advocaten zelf in de hand door informatie uit het dossier naar de media te lekken.