Justitie vordert ook in hoger beroep 2 keer levenslang voor moord op advocaat Derk Wiersum

Rechtbanktekening van verdachten (van links naar rechts) Moreno B. en Giërmo B. in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol tijdens het hoger beroep tegen de twee mannen die advocaat Derk Wiersum zouden hebben vermoord. Beeld ANP/Aloys Oosterwijk

De advocaten-generaal vinden dat de rechtbank de beide verdachten ten onrechte de maximale tijdelijke celstraf heeft opgelegd. “Die 30 jaar cel doet onvoldoende recht aan de (door de rechtbank) bewezen verklaarde feiten,” zei een van de twee aanklagers bij aanvang van het requisitoir. Hij doelde op de schok die de moord door de samenleving joeg, net zoals de moorden op de broer van de kroongetuige tegen Ridouan Taghi cum suis en diens vertrouwensman Peter R. de Vries.

Terreur

Justitie ziet die moorden op de niet-criminele naasten van de kroongetuige als terreur. Ze lijken tot doel te hebben de kroongetuige te raken en het proces tegen Taghi cum suis te dwarsbomen. Ook om die reden wil justitie levenslang.

Dat de beide verdachten zwakbegaafd zouden zijn, is voor justitie geen reden ze de huurmoord op de voor hen onbekende Wiersum (44) minder zwaar aan te rekenen. Uit niets is gebleken dat ze onder druk stonden en ze handelden puur uit geldzucht. De moordenaar van de broer van de kroongetuige kreeg in hoger beroep 28 jaar cel, hoewel hij geen noemenswaardig strafblad had. Dat hebben deze verdachten wel.

In een 46 minuten durende videopresentatie kwamen nog eens de vele bewijzen voorbij die justitie ziet voor de betrokkenheid van de beide verdachten bij het uitvoeren van de moord.

Al die keren dat de gestolen VW Transporter, Opel Combo en Renault Mégane in de weken voor de moord langs Wiersums huis zijn gereden op het afgelegen Imstenrade in Buitenveldert, en de keren dat de bestelwagens in vroege ochtenden op de hoek van de straat stonden. Het adres van Wiersum dat was ingevoerd in een navigatiesysteem in één van de auto’s.

De bewegingen van die voertuigen met gelijksoortige valse kentekenplaten passen volgens de aanklagers bij de bewegingen van de telefoons die de verdachten volgens hen gebruikten. Steeds bewogen die naar Imstendrade vanuit huizen in Amsterdam-Zuidoost, Almere en Rotterdam waar de verdachten verbleven. Kort voor de moord gebruikten de verdachten volgens justitie speciaal daartoe aangeschafte ‘actietelefoons’.

Op camerabeelden uit de straat is te zien hoe Wiersum volgens de aanklagers waarschijnlijk op twee ochtenden ‘ontsnapte aan de (postende) daders’ door onverwacht op de fiets langs ze te rijden, en niet in zijn auto. Meermaals belde één verdachte naar Wiersum, mogelijk om na te gaan of hij thuis was.

‘De wedstrijd is verzet’

In de gebruikte auto’s zaten dna en vingerafdrukken van de verdachten. Berichtjes tussen hun vriendinnen lijken op het uitstel van de moord te passen, als het op een vroege echte weer is mislukt: ‘Meno is bij ze ma, ze gingen niet voetballen, de wedstrijd is verzet naar morgen’. De avond tevoren had een vriendin ‘be safe’ aan haar vriend gestuurd – wat niet past bij echt voetballen.

Op de camerabeelden is te zien hoe de Opel Combo op die fatale ochtend van 18 september 2019 rond 6.21 uur weer op de vaste plek in de straat parkeert. Als Wiersum even na half acht in zijn elektrische auto is gestapt, duikt naast hem een donkere figuur op die een wapen richt. Dat lijkt te weigeren. Wiersum stapt uit, roept iets als ‘Hé joh, donder op!’ tegen de schutter en neemt een vechthouding aan. Die schiet hem vervolgens alsnog dood. “Kort daarna ligt ie op straat onder een zwarte fleecedeken van een buurtbewoner en is hij wereldnieuws,” aldus een van de advocaten-generaal.

’s Avonds schrijft één van de verdachten in een berichtje dat hij ‘wacht op pap’. ‘Pap’ is straattaal voor geld, dat die avond lijkt te zijn opgehaald in Utrecht. Justitie gaat er van uit dat het om het bloedgeld ging. De verdachten hadden ineens veel geld waarvan ze bijvoorbeeld sieraden of een auto en een perceel in Suriname kochten.

‘Kankerdom’

Giërmo B. wilde de Opel Combo met ammoniak grondig reinigen, die hij na de moord nog bleef gebruiken – tot hij kort na de moord werd gearresteerd op Schiphol. Een vriendin van één van de verdachten duidde het blijven rijden in de vluchtauto in een afgeluisterd gesprek tegen een een vriend: ‘omdat-ie kankerdom is’.

Dat Moreno B. vrijdagochtend soepel bleek te kunnen rennen, waar getuigen spraken van ‘een gek loopje, met een ‘opvallend huppeltje’, van de schutter, zegt volgens de aanklagers niets.

Het proces gaat dinsdag verder met de pleidooien van de advocaten.