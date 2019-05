Justitie vervolgt Mike J. niet voor betrokkenheid moord Esther Paul

Beeld Laura van der Bijl

Er is geen bewijs dat zij in de hand hebben gewerkt dat Paul (door anderen) werd doodgemarteld en gedumpt in het Veluwemeer. Dat heeft de officier van justitie ze laten weten.

De in de Amsterdamse onderwereld bekende Mike J., die een bedrijfje heeft in persoonsbeveiliging, was in januari tegelijkertijd met zijn schoonzoon gearresteerd omdat de recherche aanwijzingen zag dat zij Esther Paul aan haar latere moordenaars hadden uitgeleverd. Zelf ontkennen ze dat stellig. Volgens zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers was Mike J. juist ‘haar beschermengel’.

De recherche denkt dat haar ex Frank G. achter de moord op Paul zit, maar kan dat vooralsnog niet bewijzen.

Biddinghuizen

Fietsers vonden het zwaar gehavende lichaam van Esther Paul op 30 april aan de oever van het Veluwemeer bij Biddinghuizen. Ze is waarschijnlijk doodgemarteld omdat ze twee Amsterdamse leden van motorbende No Surrender had getipt dat haar criminele ex-vriend Frank G. (50) een geldstash had bij zijn moeder.

Het gaat om haar nieuwe vriend Alan ‘Rasta’ B. (33) en diens vriend Giliamo ‘Badboy’ M. (41).

Frank G. en Esther Paul waren in augustus 2016 na een roerige relatie uit elkaar gegaan. Ze bleef wel aan hem herinnerd doordat zijn naam vlakbij haar schaamstreek op haar buik stond getatoeëerd: ‘Property of Frank G.’

Alan B. en Giliamo M. (41) zouden de 78-jarige moeder van Frank G. vervolgens op 8 december 2016 thuis hebben overvallen en 600.000 euro hebben meegenomen. De bejaarde vrouw zou zijn gekneveld en mishandeld, maar wilde geen aangifte doen omdat ‘de familie slechte ervaringen had met de politie’. De twee Amsterdammers, die nadien ‘in bad standing’ uit No Surrender zijn gezet, zijn inmiddels veroordeeld tot 4,5 en 4 jaar cel.

Wraakexpeditie

Frank G. zou een wraakexpeditie hebben opgezet toen hij er achter kwam waarom zijn moeder was overvallen. Hij was één van de grootste wietkwekers van Nederland.

Omdat ze doodsbang was voor G. en zijn entourage, was Paul in april 2017 ondergedoken in een chalet op camping Riviéra Beach in Biddinghuizen, Flevoland. Ze werd daar gevonden.

Volgens een tipgever werd ze vervolgens door Frank G. zwaar mishandeld en ‘doodgetrapt’. Hij is daarvoor bij gebrek aan bewijs nooit aangehouden.

De politie hoorde twee kennissen achteraf bespreken dat Paul was doodgemarteld. Al haar vingers zouden zijn afgeknipt en haar keel zou zijn doorgesneden. Ze zou hebben toegegeven wie G.’s moeder hadden overvallen. Ook een ander No Surrenderlid zou de overvallers ‘hebben verlinkt naar Frank toe’.