Justitie vervolgt eigenaren hond die hun kleinkind doodbeet

Beeld Kim van Dam/ANP

Het acht maanden oude jongetje zat in oktober 2019 in de woonkamer van zijn grootouders in Diemen op de grond te spelen toen hij werd aangevallen door hun hond. Het kind liep ernstige bijtwonden op aan zijn hoofdje en overleed twee dagen na het incident in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. De hond werd kort na het bijtincident afgemaakt.

Aanvankelijk had het Openbaar Ministerie (OM) besloten de zaak tegen de grootouders te seponeren. Volgens het OM hadden zij geen onaanvaardbaar risico genomen door hun hond, een Duitse herder, zonder muilkorf in één ruimte te laten met de baby. Het ras staat niet bekend als een zogenoemde ‘hoogrisicohond’. Daarnaast had het dier een aantal trainingen goed doorlopen.

De moeder van het jongetje was het daar pertinent niet mee eens. Ze startte daarom een artikel 12-procedure waarbij ze de rechter vroeg het OM te verplichten alsnog tot vervolging over te gaan. In de Volkskrant vertelde ze dat het dier al eerder een kat van haar schoonouders zo ernstig had gebeten dat het dier moest worden afgemaakt. Zij en haar advocaat stelden tevens dat het Openbaar Ministerie te terughoudend is met vervolgen als het gaat om bijtincidenten met honden.

De rechtbank besloot in februari vorig jaar al dat de zaak toch voor de rechter moet komen. De rechtszaak staat volgende week vrijdag gepland.