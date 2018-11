Justitie vervolgt bouwbedrijven betrokken bij ongeval Zeeburg

Directeur Erna van der Pers van woningcorporatie De Alliantie overleed op 3 juni 2016 aan de verwondingen die ze opliep toen een zogeheten heistelling bovenop haar viel. Dat gebeurde toen zij ceremonieel de eerste steen sloeg voor bouwproject Het Gebaar, een woonvoorziening voor doven- en slechthorenden.



Toen er aan de heistelling getrokken werd, raakte het antieke instrument uit balans en belandde het op Van der Pers. Een andere man raakte daarbij ernstig gewond.



Onzorgvuldig

De aannemer en verhuurder van kraan- en heiwerkers die bij het ongeluk betrokken waren, hebben die dag 'de veiligheidsmaterialen niet in acht genomen en heel onzorgvuldig gehandeld', zegt persofficier Katelijne den Hartog donderdag tegen AT5.



Er is bijvoorbeeld niet vantevoren gekeken of de stellage stabiel stond en er was ook geen deskundige in de buurt die de heistelling in de gaten kon houden. Ook droegen Van der Pers en andere aanwezigen geen helm.



Boetes

De twee bedrijven, uit Volendam en uit Meerkerk, moeten zich daar aankomende woensdag voor het eerst voor verantwoorden. Justitie kan hen alleen als rechtspersonen vervolgen. Gevangenisstraffen zitten er dus niet in, maar hoge boetes horen wel bij de mogelijkheden.



