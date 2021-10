Justitie vervolgt Amsterdamse drillrappers voor opruiing

Still uit de video van Biggs Kaki en Jorra. Beeld ElevationTV

De gewraakte clip is nog altijd op YouTube te bekijken. Het gaat om het nummer Intensive Care van rappers Biggs Kaki en Jorra. De clip bevat de gangbare drillrap-clichés: veel schietgebaren, slowmotion beelden van mannen met schoudertasjes die met echt lijkende vuurwapens lopen te zwaaien. Jongens die in een Amsterdamse binnentuin lurken aan ballonnen met lachgas. Een jongen in een gele hoody met een Rolex om. Meer gewapper met pistolen. Iemand met een stapel briefgeld in zijn mond. Een dure fles cognac die wordt uitgeschonken in plastic bekertjes.

Ondertussen rappen Biggs Kaki en Jorra hun teksten. ‘Richt op mijn opps, ze doen hands in die air’, wordt er gezonden. (‘Richt op mijn tegenstanders, ze doen hun handen in de lucht’.) En: ‘Ik kom van West, hier wordt niet getest. We bossen [schieten] die guns, die bullets gaan fast’.

Biggs Kaki is de 24- jarige Diego M. Hij geldt als de voorman van rapformatie LS Gang (Leyland Spartans) uit Amsterdam-Osdorp. Zijn groep had in de zomer van 2019 op station Lelylaan een confrontatie met een rivaliserende drillrapgroep uit De Pijp. Die mondde uit in een serieuze vechtpartij.

Jorra is de 28 -jarige Jordan S. Hoewel hij zichzelf niet omschrijft als drillrapper, is hij te zien in clips van een andere drillrapper uit Amsterdam-West.

Opruiing

Het duo staat donderdag voor de rechter. Het Amsterdamse Openbaar Ministerie vervolgt ze voor opruiing. De integrale tekst van het nummer Intensive Care maakt onderdeel uit van de tenlastelegging tegen de twee. Volgens het OM wordt in de clip wapengebruik verheerlijkt en wordt er opgeroepen tot het gebruik van geweld. Verder worden de twee mannen verdacht van het voorhanden hebben van een nep-vuurwapen.

Hoewel het nooit tot vervolging leidde, zijn er in het verleden wel al eerder rappers aangehouden voor opruiing. De bekendste is rapper Boef. Hij werd in september 2016 opgepakt na een online filmpje waarin hij het had over een vechtafspraak met een andere rapper. Die zaak werd geseponeerd. In 2020 werd ook de Rotterdamse drillrapper Blacka opgepakt wegens opruiing.

Nadat hij op sociale media een oproep had gedaan om een rivaliserende rapgroep te ontmoeten om een beef (ruzie) te regelen, liep de situatie ernstig uit de hand. Bij de vechtpartij die ontstond toen de twee groepen elkaar troffen op de Pier in Scheveningen werden vuurwapens en messen getrokken. Uiteindelijk werd de 19-jarige Cennethson ‘Chuchu’ Janga uit Rotterdam doodgestoken. Hoewel de oproep van rapper Blacka werd beschouwd als een belangrijke katalysator voor het gevecht, is hij niet actief vervolgd voor opruiing.

Testcase

Een woordvoerder van het Amsterdamse OM bevestigt dat het de eerste keer is dat (drill)rappers worden vervolgd voor opruiing. Maarten Kuipers, de advocaat van Diego M., vermoedt dat het gaat om een testcase van justitie. Die gedachte is niet vreemd: bij eerdere gelegenheden heeft het OM al aangegeven grote zorgen te hebben over de drillrapcultuur waarin gewelddadige uitingen op sociale media in het verleden hebben gezorgd voor ernstig geweld op straat.

“Het gaat om een zogenaamd uitingsdelict,” aldus Kuipers. “Het Openbaar Ministerie probeert dat op te rekken. Maar mijn cliënt heeft zich geuit als kunstenaar en artiest. Hij heeft natuurlijk wel vrijheid van meningsuiting. Daarbij heeft hij geen namen genoemd van mensen die hij beschouwt als zijn opps (vijanden).”

De advocaat van Jordan S. wilde niet inhoudelijk ingaan op de zaak van haar cliënt.