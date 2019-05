Justitie: Vermoorde crimineel Eaneas Lomp werd in de val gelokt door vriend

Zoals in alle moorddossiers waarin versleutelde, maar onverwacht leesbaar gemaakte ‘PGP’-berichten (Pretty Good Privacy) een hoofdrol spelen, zal de rechtbank moeten vaststellen dat de verzenders van die tekstjes daadwerkelijk de verdachten zijn, maar áls dat in de zaak over de liquidatie van Eaneas Lomp zo is, is hij er ijzingwekkend koelbloedig ingeluisd door een man van wie hij dacht dat het een vriend was: Dani M. De opdrachtgever van ook deze liquidatie zou hoofdverdachte Omar Lkhorf zijn.

Van en naar de smartphones die justitie aan Dani M. koppelt, worden in de avond en nacht van de liquidatie vele berichten verstuurd waarin Lomps laatste uren stap voor stap worden beschreven.

Hoe hij vanuit het huis van zijn vriendin in Krommenie (‘die bitch gaat nu de deur uit’) per trein naar Amsterdam komt om met zijn ‘vriend’ Dani M. uit te gaan (‘naar de Zeedijk, hoeren neuken’).

Helemaal lam

Met medeverdachten bespreekt Dani M. dat hij ‘met het hoerenkind gaat investeren in wat drank’ zodat Lomp rond 1 uur ‘helemaal lam’ zal terugkeren in Krommenie en de schutters hem eenvoudig kunnen pakken.

Gesprekspartners moedigen Dani M., ten overvloede, aan hem ‘goed te laten zuipen zodat zijn bloed dun wordt’ en hij snel zal leegbloeden.

Als Lomp in de trein terug zit, staan de schutters ‘in de bosjes te wachten’ om hem ‘te vangen, die kankerrat’.

De opdrachtgever, volgens justitie dus Lkhorf, verordonneert de huurmoordenaars van afstand ‘hun magazijn te legen’. “Door het hoofd, armen, benen, nagels, tenen en ballen als het kan. Hij heeft een (kogelwerend) vest.” En: “Pop hem z’n kankermoer, deze kans krijg ik niet meer.”

Geen genade

Tegen de later geliquideerde en onthoofde Nabil Amzieb en verdachte Hicham M. (25), de vermoede schutters: ‘geen genade, aub’. Chauffeur van de schutters zou Mitchell Jansen zijn geweest, inmiddels doodgeschoten in Colombia.

De schutters laten weten dat ze balen van de verlate aankomst van Lomp (‘die kankerrat’). “We vriezen onze balzak er af hier.”

Ondertussen sms’t de duidelijk niets vermoedende Eaneas Lomp met zijn gewone telefoon aan Dani M. dat hij bijna thuis is.

Daar komt hij nooit aan. Vlakbij de woning van zijn vriendin wordt hij doodgeschoten. Om 1.58 uur stellen de betrokkenen vast dat hij is ‘gefixt’.

Het toestel dat justitie aan Lkhorf koppelt: “Is-ie dood?”

Het toestel dat Amzieb gebruikt zou hebben: “Broer, ik heb me 9 (mijn negen-millimeter-pistool) op hem geleegd. Furby (volgens justitie Hicham M.) rende achter hem aan met de kalasj (de kalasjnikov).”

Hebben ze hem ‘door zijn hoofd gegeven?’

Genadeschot

Volgens justitie Amzieb, ‘Lange’: “Ik heb zijn hoofd niet kunnen raken broer. Hij rende weg. Hij lag in de tuin van mensen.” Iemand van dichtbij een genadeschot door het hoofd geven ‘gaat moeilijk als iemand met een AK (kalasjnikov) op hem schiet’. “Hallo, ik wil niet dood gap.”

De verdachten lezen de volgende dag tot hun opluchting in de media dat Lomp inderdaad dood is.

In de visie van justitie had de groep verdachten ‘een lijstje potentiële slachtoffers’ waarop onder anderen bekende Amsterdamse criminelen staan zoals Samir Z., Chafik Yakhlaf en Soufiane B. – de broer van Anouar B. die levenslang kreeg voor de liquidaties in de Staatsliedenbuurt.