Justitie veegt vloer aan met pleidooi advocaat 'Noffel'

Een onjuist verhaal vaker vertellen, maakt het nog niet waar Aanklager Plooij

Aanklager Koos Plooij ergerde zich er aan dat Weski na eerdere pleidooien op inleidende zittingen in zijn visie wéér op hoofdlijnen hetzelfde verhaal af stak: "Een onjuist verhaal vaker vertellen, maakt het nog niet waar," zei Plooij.



Hij ziet in het 'grotendeels herhaalde verzoek' tot uitstel 'weer aperte onjuistheden'. "Hier wordt doelbewust getracht een verkeerd beeld te schetsen. Iedere suggestie dat een rechter is misleid (door het Openbaar Ministerie) mist elke grond."



Plooij noemde het 'opvallend' dat de verdachte en zijn advocaat 'blijven steken in theoretische fouten of vergissing in het zoeksysteem of door de onderzoekers', maar 'niet één concreet voorbeeld' geven.



'Onjuiste stellingen'

De verzoeken om uitstel van Naoufal F.'s proces zijn onder meer gebaseerd op 'onjuiste stellingen van de verdediging', zoals de stelling van Weski dat ze onvoldoende de kans heeft gekregen de data te controleren die het Openbaar Ministerie heeft geselecteerd uit de enorme berg data in de in beslag genomen Canadese computerserver.



Gegevens die het Openbaar Ministerie niet wil toevoegen, maar die wel betrekking hebben op Naoufal F., komen volgens de aanklagers onder meer uit een 'zeer actueel' onderzoek waarin hij een rol speelt en dat justitie wil afschermen, 'maar die gegevens zijn niet relevant voor deze zaak'.



Justitie wil dat de rechtbank al Weski's verzoeken afwijst en dat het proces doorgaat.



Razzia's

In reactie op het betoog van de aanklagers maakte Naoufal F.'s advocaat Inez Weski zich boos om 'de soort van virtuele razzia' die vanuit de overheid in haar visie gaande is.



Burgers, onder wie verdachten, genieten nauwelijks nog bescherming. De manier waarop justitie in de data uit de in beslag genomen Canadese server heeft gebruikt is volgens haar buiten elke proportie.



Dat het Openbaar Ministerie stelt dat het allemaal niet waar en ongegrond is wat Weski op de onderzoeksmethoden heeft aan te merken, 'is een nietes' die haar noopt tot een wélles'.



De rode draad: ze blijft bij haar verzoek de strafzaak tegen Naoufal F. uit te stellen voor onbepaalde tijd, zodat ze nog veel meer onderzoek kan doen.