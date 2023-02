Justitie: uit zijn laconieke reactie op onderschepte coke, blijkt dat Gregory F. serieuze speler was

Een deel van de cocaïne werd via de haven van Antwerpen ingevoerd. Beeld BELGA

Het is een betrekkelijk nieuw, maar volgens veel procespartijen geschikt fenomeen in bijvoorbeeld grote drugszaken. Procesafspraken. De officieren van justitie gaan in overleg met de advocaten van verdachten in een poging de overzichtelijke strafzaak efficiënt af te doen.

Zonder ingewikkeld en langdurig nader onderzoek en met een vlotte afhandeling van zaken die anders doorgaans op politie, justitie,, rechtbanken én verdachten drukken. Woensdag stonden Gregory F. en medeverdachten Richard ’Klompie’ T. (55) en Zacharias ‘Kale’ T. (55) terecht voor het vanuit Midden-Amerika invoeren en doorvoeren van honderden kilo’s cocaïne.

In het geval van laatstgenoemde verdachten gaat het om 196 en 206 ‘blokken’ van een kilo uit Ecuador, via de haven van Antwerpen. Hun vermoede opdrachtgever Gregory F. heeft volgens justitie bovendien ook nog partijen van 430 en 865 kilo ingevoerd – de eerste via Antwerpen, de tweede werd in Rotterdam gepakt.

‘Oeps’

Dat het kennelijk de normaalste zaak van de wereld was zulke partijen in te voeren, bleek uit een reactie nadat een nieuwsbericht over de inbeslagname van de 865 kilo op internet was verschenen: Gregory F., volgens justitie in een bericht: ‘Kut. Het is niet anders.’ Een ander bericht: ‘Oeps’.

Gregory F. kwam behalve een celstraf van in principe 9 jaar ook overeen dat hij ruim 2 miljoen aan misdaadwinsten aan de staat afdraagt. Het trio dat nu in de zaak ‘Lions’ terechtstaat was in 2019 in beeld gekomen nadat de politie in een ‘spookwoning’ (waar niemand stond ingeschreven) notitieblokken, papiertjes en sporttassen had gevonden. In een tas zaten twee enveloppen voor Gregory F.

Via het Team Criminele Inlichtingen was de tip gekomen dat hij ‘al jarenlang’ met andere met name genoemde personen ‘samenwerkte in de internationale cocaïnehandel’. Dat F. in verband werd gebracht met de inmiddels zeer beruchte Ridouan Taghi, wekte de warme belangstelling van politie en justitie.

Belangrijk

In pgp-berichten lijkt F. ook over liquidaties te spreken, ‘maar het is niet gezegd dat hij daar bij betrokken is geweest’, benadrukte een officier van justitie woensdag. Wel: “Wat het Openbaar Ministerie betreft is zijn relatie met Taghi niet strafverzwarend, maar ik merk wel op dat als je zaken hebt gedaan met Taghi, je in de ogen van politie en Openbaar Ministerie wel belangrijk wordt.”

In de dossiers uit de grote liquidatiezaak Marengo tegen Taghi en 16 medeverdachten vond de recherche tal van pgp-berichten waaruit volgens justitie zonneklaar blijkt dat Gregory F. een serieuze speler was in de cocaïnehandel, die corrupt havenpersoneel kon inzetten. In een extra reeks berichten die de politie ook nog vond, completeerde het beeld dat F. met ‘Klompie’ (chauffeur) en ‘Kale’ (tussenpersoon) partijen ‘binnentrok’.

Suriname, Libanon, Dubai

Gregory F. reisde tijdens het onderzoek naar Nederland, Dubai en Libanon alvorens naar Suriname te vertrekken. In september 2021 werd hij gearresteerd op Curaçao. Op de zitting gaven de verdachten nauwelijks antwoorden op de vragen van de rechtbank. Gregory F. is in Engeland eerder tot 7 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Zijn medeverdachten hebben geen (relevant) strafblad.

De advocaten van alle drie de verdachten en zij zelf herhaalden tegenover de rechtbank dat ze nog achter hun procesafspraken staan, waaraan justitie wil vasthouden, maar ze willen nog liever ‘een onsje minder’, in het geval van F. een jaar. Het staat de rechtbank vrij van de afspraken af te wijken, al gebeurt dat zelden meer sinds de Hoge Raad heeft bepaald dat procesafspraken binnen bepaalde grenzen mogen. De rechtbank doet op 20 maart uitspraak.

Luister naar de Parool Misdaadpodcast: