Justitie: 'Shurandy S. moest meteen weer misdrijf plegen'

Dat is de overtuiging van officieren van justitie Caroline Cnossen en Saskia de Klerk.



In de woning van S. werden twee versleutelde PGP-Blackberry's gevonden waarmee criminelen hun communicatie afschermen. Die 'PGP's' waren pas net geactiveerd, na de liquidatie van de broer van de kroongetuige.



"Kennelijk heeft de groepering na die liquidatie opnieuw reden gezien opnieuw twee telefoons achter te laten bij de verdachte," zei aanklaagster Cnossen dinsdagmiddag op de tweede inleidende zitting in S.' strafzaak, die op 13 december inhoudelijk zal worden behandeld. "De huur van de garagebox (die de verdachte gebruikte), was enkele dagen voor de liquidatie ook verlengd."



Sollicitant

Advocaat Juriaan de Vries en Shurandy S. gingen op de zitting niet in op de opmerkingen over een mogelijk nieuw misdrijf.



Nabil B. was in maart gepresenteerd als kroongetuige tegen de groepering van Ridouan Taghi, waarvoor hij had gewerkt. Zes dagen later werd zijn volstrekt onschuldige broer vermoord in diens beletteringsbedrijf in Amsterdam-Noord. Shurandy S. had zich daar voorgedaan als sollicitant en schoot Reduan dood. Hij heeft bekend de schutter te zijn en heeft eerder gezegd dat hij vooraf niet wist wie de man was die hij vermoordde.



Lees ook: Moordenaar broer kroongetuige: 'Ik wist niet wie ik doodschoot'