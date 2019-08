Justitie: 'Shaquille Goedhart (24) naar Zuidoost gelokt voor liquidatie’

Onderzoek naar de schietpartij aan de Hoptille in de Bijlmer. Beeld Michel van Bergen

Dat zei officier van justitie Saskia de Klerk woensdag op een door veel nabestaanden bijgewoonde inleidende zitting in de Amsterdamse rechtbank.

De 24-jarige Shaquille Goedhart werd op 2 mei op straat neergeschoten voor de portiekflats van Hoptille. Hij werd op straat gereanimeerd, maar was niet meer te redden en overleed in het ziekenhuis.

Goedhart voelde zich al een tijd bedreigd en had enkele dagen voor de liquidatie een bericht aan een vriend gestuurd waarin hij schreef dat hij naar zijn huis was gevolgd (‘mannen achtervolgen me naar mijn osso, pfff’). Hij vermoedde dat de dreiging te maken had met een openstaande schuld van rond de tweeduizend euro.

De recherche ziet onder meer in bewegingen van hun telefoons en auto’s bewijs dat de verdachten Goedhart in de dagen voor zijn dood al in de gaten hadden gehouden.

Badr K. zou kort na de moord hijgend hebben gesproken over de telefoon, hij zei te rennen. Hij zei zijn verloofde dat hij ‘klaar was met werk’ en dat hij wachtte ‘op die jongen met geld’.

Medeplichtig

De in Spanje woonachtige Badr K. wordt ook beschuldigd van medeplichtigheid aan de poging tot moord op 28 augustus 2018 op bedrijfsleider Sander de L. van spyshop Spy City aan de Moezelhavenweg in het Westelijk Havengebied.

Hij zou de gestolen Audi hebben geregeld waarin de dader(s) vluchtten. Zij zouden hebben geprobeerd De L. dood te schieten, maar sloegen hem uiteindelijk met het vuurwapen neer toen dat weigerde – waardoor De L. zwaargewond raakte.

Ook zouden 31 kogels in het huis van zijn vader van Badr K. zijn. De munitie was volgens K. van zijn vader, die er ‘een ketting van had willen maken’.

Rivelino V. kende de vermoorde Goedhart volgens aanklaagster De Klerk goed.

Beide verdachten ontkennen alle beschuldigingen en beriepen zich woensdag verder op hun zwijgrecht.

‘Geen motief’

Volgens advocaat Chrissy Stroobach van Badr K. lijkt hij absoluut niet op de signalementen die getuigen gaven van de schutters die Goedhart doodschoten. Bovendien had hij ‘geen enkele relatie tot het slachtoffer’ en ontbrak het ook aan een motief om Goedhart te willen ombrengen.

Stroobachs kantoorgenoot Denise Wiedeman voerde aan dat K. op 4 mei, twee dagen na de moord op Goedhart, zou trouwen met zijn verloofde. Dat kon niet doorgaan omdat hij op 3 mei was gearresteerd. Bovendien mag hij van haar nu zijn zesjarige zoontje niet zien. Hij kan die privéproblemen alleen oplossen als hij vrij zou komen.

Raadsvrouw Dominique Brouns van Rivelino V. vroeg de rechtbank zijn voorarrest op te heffen bij gebrek aan bewijs. Justitie ‘gist’ volgens haar dat het slachtoffer die avond een afspraak had met haar cliënt (en dat die hem in de val lokte) omdat de aan hem toegerekende telefoon twaalf keer contact had met die van Goedhart.

Justitie vindt het verdacht dat V. in de namiddag uit Rotterdam was vertrokken in andere kleding dan hij later op de avond droeg. Volgens Brouns lijken ‘geen van beide outfits’ op de kleding die de donkere daders droegen die Goedhart zouden hebben vermoord. Dat hij donker is en dreadlocks heeft, ‘is onvoldoende om te stellen dat hij in het signalement past’ zoals getuigen dat gaven.

De recherche kan niet vaststellen dat V. het slachtoffer dagen voor de moord heeft achtervolgd, stelt Brouns. “Een concrete pijler waarop de betrokkenheid van mijn cliënt stoelt, ontbreekt.”

De zaak gaat op 7 november verder.