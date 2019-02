Justitie: Ridouan Taghi had bloed nodig, niks anders

Hy gaat slapen zodra die zyn verklaring intrekt en iedereen mag het weten hy gaat broertje fuck hem en alles hy hoeft niks in te trekken!! Een PGP-bericht dat door justitie wordt toegeschreven aan Taghi

Snitches

Zo lijkt hetzelfde motief aan de moord op Erraghib en het moordplan voor B. ten grondslag te liggen: ze zijn volgens Taghi 'snitches' die de politie over hem hebben geïnformeerd.



Omdat Ebrahim B. moeilijk te vinden is, geeft Taghi zijn getrouwen volgens kroongetuige Nabil B. opdracht op B.'s relaties te jagen: 'de Chino's' (twee broers) en Ranko Scekic.



'Waterhoofd' Scekic, ook wel 'de hond Joego', is wél te traceren. De kroongetuige heeft bloemrijk verteld hoe hij en andere 'spotters' een doelwit observeren en lokken, aangestuurd door Saïd Razzouki.



'De heads'

Op 29 mei 2016 is medeverdachte Bagdad el H. met Scekic in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Scekic is dronken. Via de PGP schrijft Taghi volgens justitie dat hij hoopt dat 'Chino' Scekic naar huis brengt zodat 'ze 'allebei tegelijk kunnen gaan'.



De schutters die Scekic opwachten durven de moord niet aan omdat er veel politie in de buurt is. Taghi zou achteraf hebben geschreven dat 'de heads (schutters) petten (politie) hebben gezien' en zijn weggegaan.



Inderdaad heeft de politie die avond vierhonderd meter van Scekic' huis een gestolen BMW met valse kentekenplaten, colaflessen benzine en aanstekers weggesleept. De schutters hadden die kennelijk als vluchtauto moeten gebruiken. Op 6 juni is er een nieuw plan Scekic en 'Chino' te vermoorden, maar ook dat gaat niet door.



Camera-auto

Omdat Scekic op 30 juni 2016 opnieuw zal getuigen bij de onderzoeksrechter, voert Taghi volgens Nabil B. de druk op. De kroongetuige beschrijft hoe hij Scekic observeert en hoe hij met zijn vriend Mohamed Razzouki (een broer van Saïd) een camera-auto voor Scekic huis zet om hem in de gaten te kunnen houden. Mohamed kijkt de beelden uit.



Op 22 juni beschieten twee donker geklede mannen Scekic vlakbij zijn huis vanaf een scooter met een machinegeweer - voor de ogen van Nabil B., zegt die. Scekic valt, krijgt met een handvuurwapen genadeschoten en sterft op straat.



Taghi schrijft volgens B.: 'Hahaha, die waterhoofd leeft niet meer, die hond heeft 5 of 6 kogels door zijn kop gekregen'.