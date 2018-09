Justitie onderzoekt of Jawed S. bij zinnen was

Dat meldt minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Uit de verhoren van Jawed S. blijkt dat hij een terroristische aanslag wilde plegen en daarvoor uit Duitsland naar Nederland was gekomen.



De negentienjarige asielzoeker koos zijn slachtoffers, twee Amerikaanse toeristen, naar eigen zeggen lukraak, schrijft Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Het hadden ook twee Nederlanders of willekeurige anderen kunnen zijn.



Niet in de systemen

Alles wijst erop dat S. in zijn eentje heeft gehandeld. Hij gold in Duitsland niet als iemand die tot geweld over zou kunnen gaan, meldt Grapperhaus. Hij 'kwam voor zover nu bekend niet voor in de systemen'.



Duitse media berichtten eerder dat een ambtenaar de Duitse inlichtingendiensten wel had gewaarschuwd dat S. radicaliseerde.



Inhoudelijke behandeling

Over een week beslist de raadkamer van de rechtbank of het voorarrest met maximaal negentig dagen moet worden verlengd, in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak.



De rechter-commissaris zegt in deze fase van het onderzoek voldoende bewijzen te zien om de man langer vast te houden. Jawed S. zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.



Wilders

In het ziekenhuis heeft de in Duitsland woonachtige S. inmiddels verklaard dat hij specifiek naar Amsterdam was afgereisd om een aanslag te plegen. In zijn verklaring stelt hij dat in Nederland de islam, Allah en de profeet Mohammed stelselmatig worden beledigd en hij houdt Nederland daarvoor verantwoordelijk.



Hij heeft in zijn verhoren ook de naam van Wilders veel genoemd, maar S. heeft niets gezegd over de cartoonwedstrijd die de PVV-politicus heeft georganiseerd maar onder druk heeft afgeblazen.