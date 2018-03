Justitie komt met strafeis tegen moordenaars Djordy

Vorige week begon het strafproces tegen de in totaal zeven verdachten van betrokkenheid: variërend van opdrachtgever tot schutter en bestuurder van de vluchtauto.



In totaal werkten 50 rechercheurs aan de zaak, die in Amsterdam en daarbuiten veel losmaakte.



Latumahina (31) werd in het bijzijn van zijn vriendin en tweejarig dochtertje doodgeschoten in een parkeergarage in Nieuw-West. De vrouw raakte zwaargewond, het kind bleef (fysiek) ongedeerd.



Djordy Latumahina was als dj en feestorganisator een bekend gezicht in het nachtleven van Amsterdam. Ondanks het grove geweld waarmee hij werd geliquideerd was hij geen bekende in de onderwereld, of van de politie.



Het requisitioir van de officier van justitie begint om 9 uur 's ochtends in de rechtbank aan de Parnassusweg.



Lees verder: Moord op Djordy Latumahina ontrafeld door 50 rechercheurs en Vriendin Djordy: 'Mijn perfecte gezin is kapotgemaakt'