Justitie: ex-topvechter Dick Vrij niet doelwit in Heemskerk

Dat zei officier van justitie Maaike van Kampen dinsdagmorgen in een zitting waarop de advocaten van de verdachten hadden gevraagd om inzage in alle stukken over Vrij als mogelijk doelwit.



In het criminele milieu ging lang het gerucht dat het niet voetbaltrainer en ex-drugshandelaar Rick S. was die het groepje had willen liquideren op 6 oktober 2016 bij een voetbalclub in Heemskerk, zoals de rechtbank eerder heeft aangenomen, maar de roemruchte vechtsporter Vrij.



Meermaals gewaarschuwd

Vrij was in 2014 doodsbang te worden vermoord en liet zich zelfs vrijwillig opsluiten in de cel waaruit hij was vrijgelaten.



Dat was in een strafzaak waarin hij in 2015 samen met de Amsterdamse crimineel Danny K. (tot drie en 4,5 jaar) zou worden veroordeeld voor het lidmaatschap van een criminele organisatie die afperste en crimineel vermogen witwaste.



De politie had Vrij al meermaals gewaarschuwd dat hij op een dodenlijst stond. Zijn beste vriend en compagnon Hans Nijman, ook een vechtsportcoryfee, werd in november 2014 vervolgens geliquideerd terwijl Vrij weer in de cel zat.