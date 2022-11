Justitie eist zeven tot tien jaar cel tegen Albanezen en Marokkanen in zaak rond opslag ruim twee ton coke

Beeld Ted Struwer

De verdachten zouden op 4 november 2021 liefst 2060 kilo cocaïne hebben vervoerd van een loods in Voorschoten naar luxe-appartementen in vooral Amsterdam. De in vier porties opgedeelde partij had volgens de officieren van justitie een straatwaarde van ongeveer 150 miljoen euro.

De aanklagers gaan er gezien de werkwijze en de aangetroffen ‘stashhuizen’ (opslagplekken) en spullen van uit dat de bende veel vaker zeer zuivere cocaïne heeft verhandeld. Zij spraken woensdag in hun requisitoir over ‘een extreem professionele organisatie’ die over miljoenen euro’s moet beschikken. “De lading werd verplaatst in busjes die in konvooi reden en werden bewaakt door gewapende mannen,” zei een van de aanklagers. “De organisatie gebruikte appartementen in complexen met inpandige parkeergarages die van afstand zijn te openen. De groep heeft een duidelijke rolverdeling en leverde een substantiële bijdrage in het begin van een fijnmazig distributieproces.”

De zeven verdachten, plus vijf anderen die later terechtstaan, kwamen bij justitie in beeld nadat een getuige aan het eind van de ochtend van 4 november de politie had gealarmeerd in verband met een mogelijke ontvoering in de parkeergarage onder een appartementencomplex op de Baden Powellweg in Osdorp.

Uiteindelijk bleek het niet om een ontvoering te gaan, maar om een poging van een gewapende groep jonge mannen enkele van de huidige verdachten te ‘rippen’ (van hun cocaïne te bestelen). De Albanees Flabio D. (26) kreeg klappen, maar Emiljano D. (29) kon de aanvallers verjagen door zijn vuurwapen te trekken.

Drie witte bestelbusjes

De recherche kreeg stap voor stap drie witte bestelbusjes en enkele andere auto’s in beeld waarin de verdachten met voor miljoenen aan cocaïne door Amsterdam zeulden – soms van de ene naar de andere opbergplek, omdat een busje te hoog was om een garage in te rijden.

De groep sloeg de cocaïne onder meer op in luxeappartementen op de Baden Powellweg in Osdorp, in de Doctor. H. Colijnstraat in Geuzenveld en op de IJdoornlaan in Noord. In de woningen werd uiteindelijk niet de partij cocaïne gevonden waarmee de verdachten op 4 november in de weer moeten zijn geweest. Wel werd in een slaapkamer van het appartement op de Baden Powellweg 68 kilo andere cocaïne gevonden. In alle huizen lagen spullen die voor het verwerken en vervoeren van cocaïne van nut zijn, zoals vacuümmachines, zwarte tape om ‘blokken’ van een kilo in te wikkelen, cocaïnetesters, vele shoppertassen en reiskoffers.

De aanklagers gaan ervan uit dat de verdachten ruim duizend kilo cocaïne in de luxeappartementen in Amsterdam opsloegen, en 200 kilo in een rijtjeshuis in Den Haag. Behalve van in bezit hebben van de drugs beschuldigen de officieren van justitie enkele verdachten ook van vuurwapenbezit en witwassen.

Onderling berichtenverkeer

Ze zien volop bewijs tegen alle verdachten in onderling berichtenverkeer, hun reisbewegingen met de busjes en de auto’s, beelden van bewakingscamera’s en foto’s – bijvoorbeeld van gebruikte ‘tokens’ en stempels in de blokken drugs.

De loods in Voorschoten die als distributiecentrum moet hebben gediend, kwam begin november al in beeld. Daar werd aanvankelijk geen cocaïne gevonden. Nadat de loods wekenlang was geobserveerd, werd daar op 8 december een zeecontainer uit de haven van Antwerpen gelost met 1992 kilo cocaïnebase (het basismateriaal om snuifbare cocaïne van te maken). De partij was verstopt in een deklading van hazelnoten uit Bolivia. Die partij staat centraal in de strafzaak tegen de vijf andere verdachten.

Flabio D. en Mohamed L. (34) moeten van justitie tien jaar cel krijgen. Ilias El-H. (31) en Mustapha R. (39) zouden volgens het OM negen jaar gevangenisstraf moeten krijgen. Tegen Klajdi L. (21) en Emiljano D. (29) vorderden de officieren acht jaar en tegen Florin P. (27) zeven jaar.