Justitie eist twee maanden cel kopstukken Satudarah na grof geweld in kroeg

Volgens de bedrijfsleider nam de groep wraak omdat leden van Satudarah, in full colors, twee weken tevoren waren geweigerd.

Even voor drie uur ’s nachts kwam de groep op 12 september 2016 naar de club bij het Rembrandtplein. De portier, die de mannen had willen weigeren, kreeg klappen en werd overlopen. De bedrijfsleider die van buiten naar binnen was gerend, werd ook geslagen en volgens justitie ernstig bedreigd.

Zware kandelaars

De groep gooide met barkrukken, zware kandelaars, kaarsen en glazen. Satudarahleider Etou’s Belserang bedreigde de bedrijfsleider met de dood, volgens een liplezer die de bewakingsbeelden analyseerde. (‘Ben je gek geworden? Heb je het nou verpest? Ik geef jou de schuld, je bent dood!’)

Officier van justitie Willem Jan de Graaf sprak woensdag in zijn requisitoir van ‘een storm van gericht geweld’ waarin ‘de tent kort en klein werd geslagen door een grote groep imponerende mannen’.

Van de vier hoofdverdachten was alleen Bryan G. (27) naar de rechtbank gekomen. Hij zegt afstand te hebben genomen van de Ajaxhooligans van ‘The Fifth Generation’ en leden van het inmiddels verboden Satudarah met wie hij tot enkele jaren geleden optrok.

Hij erkent dat hij op de camerabeelden is te zien als één van degenen die portier en de bedrijfsleider duwt en slaat en gooit met een barkruk, een kaars in glas en een glas. Hij wijt zijn rol aan ‘de commotie die was ontstaan’, maar ontkent dat de actie tevoren gepland was. “Het is inderdaad geen slimme actie geweest, zeker niet. Ik was op de verkeerde plek, op de verkeerde tijd, het verkeerde moment. Ik was op niemand kwaad.”

Satudarahkopstukken Etou’s Belserang (44), ‘ziek’, en Naftalie B. (41) lieten de zaak lopen, evenals ex-lid Roberto S. (23), die volgens zijn advocaat geen vrij durfde vragen ‘bang dat dit verhaal bij zijn nieuwe werkgever problemen zou geven’.

De camerabeelden van de inval vormen het belangrijkste bewijs, ook omdat de slachtoffers geen aangifte durfden te doen uit angst voor wraak. Volgens aanklager De Graaf was de bedrijfsleider ‘zichtbaar doodsbang’.

Dreiging, intimidatie

De aanklager vindt openlijke geweldpleging door alle vier de verdachten bewezen, plus los geweld dat per verdachte verschilt.

Met de ‘uiterst gewelddadige, brutale gecoördineerde actie’ wilden de verdachten kennelijk laten zien ‘wie wat hun betreft de baas is’. “Deze zaak draait om geweld, dreiging, intimidatie en (de maatschappij) ondermijnend gedrag.”

De Graaf wees er op dat Belserang en andere Satudarah-leden inmiddels ook zijn veroordeeld voor uitgaansgeweld in het vipgedeelte van de Bells Club met kerst 2016, enkele maanden na de bestorming van de Nasty.

De advocaten vinden dat justitie de zaak opblaast omdat Satudarah er bij is betrokken. Van verwondingen van de slachtoffers zit geen bewijs in het dossier.

Advocaat Michel Heemskerk van Belserang zei de zaak niet te willen bagatelliseren, maar sprak van ‘een voorval, want een massale vechtpartij was het simpelweg niet’.

Krukken en glazen

“Er wordt met krukken en glazen gegooid. Kennelijk is men het niet geheel met elkaar eens,” zei Heemskerk. “Maar het is onduidelijk wie elkaar kent. Er is geen groep te zien die bij elkaar hoort.” Daarom wil de raadsman vrijspraak van openlijke geweldpleging. Zijn cliënt heeft juist ‘bemiddeld’: de bedreiging van de bedrijfsleider is niet vast te stellen.

“Het is absurd dat mijn cliënt is aangehouden door een arrestatieteam, in een huis met vier minderjarige kinderen,” vindt Heemskerk. “Het Openbaar Ministerie heeft deze kwestie willen opkloppen en misbruiken in het kader van het verbod op Satudarah, maar dit had niets met de motorclub te maken.”

De belangrijkste verdachten kregen van de gemeente een gebiedsverbod waardoor ze drie maanden niet op het Rembrandtplein en het Thorbeckeplein mochten komen. Hun advocaten vinden dat de rechtbank dat verbod moet meewegen in de op te leggen straf.

Dat zou geen celstraf moeten zijn, maar hooguit een taakstraf.

De rechtbank doet op 20 juni uitspraak.