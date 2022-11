Justitie eist tot 18 jaar cel voor overval Schöne Edelmetaal en ‘bizar’ schieten op agenten

Beeld ANP

De achtste verdachte speelde een veel kleinere rol, en moet van het Openbaar Ministerie 5 jaar de cel in.

De 8 nu berechte verdachten van de extreem gewelddadige overval konden ondanks ‘een volkomen ongelijke strijd’ snel worden gepakt. Dat was te danken aan ‘het onwaarschijnlijk snelle, professionele en bijzonder heldhaftige politieoptreden’, zei een aanklager dinsdag in het requisitoir, dat anderhalve dag in beslag nam.

Impact op agenten

“Deze zaak gaat bovenal over de impact op de agenten, de medewerkers van waardetransporteur Brink’s en Schöne Edelmetaal, en de omwonenden en passanten die hebben moeten vrezen voor hun leven,” zei een officier van justitie. “Het is een wonder dat niemand fysiek gewond is geraakt.”

Van de buit van 14,5 miljoen euro aan edelmetalen, is nog 4,2 miljoen euro weg.

In hun requisitoir van 118 pagina’s schetsten de officieren van justitie minutieus de professionele voorbereidingen door in totaal 11 verdachten, van wie leider Osiris Diawara is doodgeschoten en 2 anderen later terecht staan.

Ze regelden telefoons, portofoons, acht auto’s waaronder snelle bolides met valse kentekens, bivakmutsen, tie-wraps en kogelwerende vesten. Ze baseerden hun vluchtplan op voorverkenningen, gebruikten een drone om overzicht te houden en hadden onderduikadressen geregeld.

‘Schrik van haar leven’

Het hele plan werd volgens de aanklagers in aanwezigheid van alle overvallers besproken in een woning in Antwerpen. Met hun automatische vuurwapens, pistolen en een hagelgeweer verschoten ze uiteindelijk héél veel kogels, waaronder pantserdoorborende munitie.

Op 19 mei ramden enkele overvallers met een Porsche de toegangsdeur van Schöne Edelmetaal, waar het waardetransport van Brink’s net naar binnen was gereden met voor ruim 67 miljoen euro aan edelmetalen.

De eerste overvallers, met (zware) wapens en een mes, overmeesterden en knevelden de Brink’s-medewerkers, terwijl Abdi Karim el G. (44) voor de deur in de lucht schoot met een lang wapen. Hij ‘bezorgde’ een vrouw in een Canta ‘de schrik van haar leven’.

In nog geen 3 minuten laadden de overvallers 22 dozen en pakketten in de Porsche en een van de Audi’s. De politie ging in een wilde achtervolging achter de bolides aan, terwijl zeker drie overvallers volgens justitie vanuit hun vluchtauto’s schoten met automatische wapens, en kraaienpoten strooiden.

“Het ging om oorlogstuig. Wapens waarmee je drie kilometer ver en veel mee kunt schieten. Ze schoten met scherpe munitie, patroonhouders vol.” Dat de tientallen kogels de politie misten, komt volgens een deskundige doordat de automatische wapens verroeste lopen hadden, waardoor de kogels afweken.

Pogingen tot doodslag

Justitie acht de overval én pogingen tot gekwalificeerde doodslag (doodslag om te kunnen wegkomen) op 12 agenten bewezen. Op één na alle verdachten hebben die ‘medegepleegd’ na de intensieve gezamenlijke voorbereiding.

In Broek in Waterland, waar de overvallers overstapten in onopvallendere auto’s, maar zich klem reden, werden 5 verdachten aangehouden. Diawara stierf door politievuur. Bij Diemen laadden andere overvallers ruim 4 miljoen over in een BMW.

Valon M. werd in en Renault Clio klemgereden op weg naar een schuiladres in Rotterdam. Uiteindelijk ontkwam Hamza B. (44) volgens de officieren van justitie in een andere Renault Clio naar België. Hij is pas later gearresteerd.

De officieren van justitie zien overweldigend bewijs dat alle 8 nu berechte overvallers serieuze rollen speelden. Zo hebben enkele verdachten gedeeltelijke bekentenissen afgelegd, zijn er volop technische sporen, registraties van de bewegingen van de gebruikte auto’s en telefoons en onderlinge berichten.

‘In de lucht geschoten’

De verdachten zeggen alleen in de lucht te hebben geschoten ‘om die politie op afstand te houden’. De officieren van justitie zien bewijs van het tegendeel. Vele agenten zeggen onderweg in de loop van wapens te hebben gekeken, mondingsvuur te hebben gezien en doodsbang te zijn geweest te worden doodgeschoten.

De aanklagers zijn er van overtuigd dat zeker drie verdachten op verschillende specifiek beschreven plekken gericht op de politie hebben geschoten, wat ook past in verklaringen van onafhankelijke getuigen. Vrijwel alle agenten reden in ongepantserde auto’s en droegen gewone kogelwerende vesten, die niet zijn bestand tegen automatisch vuur, benadrukten de officieren van justitie. Ze namen het met hun politiepistolen op tegen de automatische wapens van de verdachten.

Ook heel ervaren agenten ervoeren op 19 mei 2021 ‘de ingrijpendste gebeurtenissen van hun carrière’. Eén agent verklaarde: “Ik zit nu 32 jaar bij de politie, en dit is toch één van de twee incidenten die heftig waren, de andere was de Bijlmerramp.”