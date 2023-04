Justitie eist ook in hoger beroep 23 jaar voor doodschieten Vincent Jalink voor ogen van zoontje (9)

Vincent Jalink werd in de avond van 27 mei 2016 geliquideerd toen hij met zijn zoontje in de auto zat voor zijn huis aan de Klipperweg in Diemen. Beeld Michel van Bergen/ANP

Voor advocaten-generaal Frits Posthumus en Zlatko Trokic staat vast dat het Gideon G. was die zeker twaalf keer op Jalink schoot. Dat hij de vader welbewust vermoordde voor de ogen van zijn zoontje, en voor het huis waar zijn andere zoon was, rekent justitie hem zeer zwaar aan.

Petje vol sporen

Op een door hem aangeschaft zwart petje dat kort na de liquidatie op de vluchtroute werd gevonden, zit veel dna van G. Volgens een deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zaten op de pet bovendien ‘heel veel’ schotresten. De aanklagers vinden het ‘aanzienlijk aannemelijker’ dat de munitiedeeltjes door de moord op Jalink op het petje zijn gekomen, dan dat het door een andere schietpartij is gebeurd.

Het uiterlijk van Gideon G. past goed bij dat van een van de twee jonge zwarte mannen die rond de schietpartij op beelden van bewakingscamera’s te zien zijn, en die (oog)getuigen hebben beschreven. De telefoon van Gideon G. is op 27 mei, de dag van de moord, niet of nauwelijks gebruikt en heeft niet bewogen, heel anders dan op de dagen daarna en ervoor. De reden kan zijn dat G. die dag niet traceerbaar wilde zijn.

Gideon G. zocht meermaals op zijn telefoon naar items van Opsporing Verzocht over de liquidatie van Jalink, en kreeg van een kennis ook screenshots van die items opgestuurd. In een afgeluisterd gesprek ‘bleek G. niet verbaasd’ toen die kennis hem met de moord in verband bracht.

Fiat en enkelband

Een door de vriendin van G.’s goede bekende Willy F. (33) gehuurde Fiat 500 blijkt op de dag van de moord volop in de buurt van de Klipperweg te zijn geweest, evenals de enkelband die Willy F. droeg vanwege een eerdere straf.

De advocaten-generaal zien in vele onderlinge berichten en afgeluisterde gesprekken bewijs dat Gideon G. in 2016 onderdeel was van een groep uit Amsterdam-Zuidoost die op professionele wijze liquidaties voorbereidde en uitvoerde, met Willy F. ‘in een aansturende, leidende rol’.

Bij het bankje waar getuigen twee jonge mannen hebben gezien die passen in het signalement van de uitvoerders van de liquidatie van Jalink, is een sigarettenpeuk gevonden met dna van G.’s goede vriend Jerello G. (27). Deze ‘Yellow’ G. kreeg net zoals Gideon G. en Willy F. eerder 7 jaar cel voor het gezamenlijk voorbereiden van een door de politie verijdelde liquidatie in Heemskerk.

Vanwege die eerdere veroordeling van Gideon G. tot 7 jaar voor dat eerdere moordplan, eisen de aanklagers nu 23 jaar voor het doodschieten van Jalink. Ze hadden een nog langere celstraf gepast gevonden, maar een verdachte mag geen zwaardere straf krijgen in twee losse processen dan wanneer de misdrijven in één strafzaak zouden zijn behandeld. (De maximale tijdelijke celstraf is 30 jaar en levenslang vinden de aanklagers niet gepast.)

De aanklagers vinden dat de nabestaanden van Jalink forse schadevergoedingen moeten krijgen, in grote lijnen vergelijkbaar met de schadevergoedingen die de rechtbank ze heeft toegekend.

Vijf verdachten in nieuw proces

In een nieuw, tweede strafproces klaagt het Openbaar Ministerie 7 jaar nadien nog vijf verdachten aan die betrokken zouden zijn geweest bij de voorbereiding, uitvoering of het (door)geven van de moordopdracht. Jalink zou 1 miljoen euro hebben aangenomen om in een partij cocaïne te investeren, maar dat niet hebben gedaan. Volgens een tipgever was daarom opdracht gegeven hem te ontvoeren, tegen betaling van 200.000 euro, maar volgens de recherche kozen de uitvoerders ervoor hem dood te schieten.

De alsnog vervolgde verdachten zijn de vermoede opdrachtgever Andries K. (54) uit Urk, zijn plaatsgenoot Ferry B. (48) en Amstelvener Muhammed S. (36), die als tussenpersonen zouden hebben gefungeerd, en ‘uitvoerders’ Willy F. en Jerello G. uit Amsterdam-Zuidoost. (Volgens justitie is Jerello G. de voornoemde tweede zwarte man op de camerabeelden).

De advocaten van Gideon G. houden woensdag hun pleidooi.

