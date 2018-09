Justitie eist jaren cel en tbs tegen 'gevaarlijke' Luciano D.

De maatschappij moet worden beschermd tegen dit soort gevaarlijk en gestoord gedrag Officier van Justitie Jolien Ang

De recherche kwam door bewakingsbeelden uit bij Top 600-lid Youssef A. en de toen voortvluchtige Luciano D., die op dat moment op de Nationale Opsporingslijst was geplaatst - als jongste crimineel ooit.



Meerdere agenten herkenden het tweetal onder andere op bewakingsbeelden van een inbraakpoging kort voor de overval, bij een huis vlakbij in Amsterdam-Zuid. Dat zouden dezelfde daders zijn geweest, zo denkt justitie.



Jeugd-tbs

Luciano D. heeft ondanks zijn jonge leeftijd een lang strafblad vol geweld: als zestienjarige schoot hij bij een overval op een winkelier in de Jan Evertsenstraat. Youssef A. was toen ook zijn mededader.



Later overviel D. gewapend een hotel nadat hij uit een instelling was ontsnapt. Hij kreeg een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel opgelegd, een soort jeugd-tbs.



Tijdens een volgende ontsnapping schoot de politie hem in een elleboog, waarna hij in juni 2017 wéér ontsnapte en de politie zijn naam en foto verspreidde omdat zij vreesden dat D. opnieuw geweld zou gebruiken. Dat was drie maanden voor de overval in Zuid.



Ontwikkeling

Luciano D. zegt met de zaak niets van doen te hebben. "Ik zit al negen maanden vast voor iets waarmee ik niets te maken heb. Dat anderen hun mond niet opendoen, kan ik niet helpen." Waar hij die dag wel was, weet D. niet: "Ik hou geen agenda bij. Misschien was ik wel een broodje shoarma aan het eten."



Hij kampt met een gebrekkige ontwikkeling, een persoonlijkheidsstoornis en deskundigen zien psychopathische trekken.



D. vertelde de rechtbank dat hij opnieuw zal weglopen als hij terug moet naar de 'jeugd-tbs'. De rechter: "Iedereen maakt zich ernstig zorgen om u. Kunt u dat begrijpen?" Luciano D.: "Nee, eigenlijk niet."



Voor Youssef A.'s betrokkenheid bij de overval is meer bewijs: zijn dna-materiaal werd gevonden in een mengprofiel op een tiewrap waarmee het slachtoffer was vastgebonden. In de kelderbox van A.'s familie in West werd bovendien een gestolen scooter gevonden die gelijkenissen vertoont met de scooter die door de daders was gebruikt.



Ook A. heeft een strafblad dat somber stemt, met meerdere gewelds- en vermogensdelicten. Vier dagen (!) na de overval verscheen hij bij de rechter in Rotterdam voor een andere woningoverval in Rotterdam, in juli 2016, waarbij de bewoner werd doodgeschoten. A. kreeg vier jaar cel.



Volgens rapportages is A. louter gericht op geld en toont hij geen berouw. Hij heeft weinig zelfinzicht en is niet gemotiveerd voor behandeling. A. beriep zich de hele zitting mompelend op zijn zwijgrecht.



Onverantwoord

Officier van justitie Jolien Ang ziet in het 'sadistische geweld' tijdens de overval én de ellenlange strafbladen van Youssef A. en Luciano D., reden om tbs te eisen. Tal van psychiaters en psychologen spraken hun ernstige zorgen reeds uit over D. en A., die al veel behandelingen ondergingen maar die zelden meewerkten aan onderzoeken naar hun psychische gesteldheid.



Ang: "De maatschappij moet worden beschermd tegen dit soort gevaarlijk en gestoord gedrag. Het is onverantwoord beide mannen onbehandeld terug te laten keren in de samenleving."



Bénédicte Ficq en Rutger Lonterman, de advocaten van Luciano D. en Youssef A., zullen later op donderdag hun pleidooi houden.