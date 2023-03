Justitie eist in hoger beroep 8 tot 9 jaar tegen 3 ‘medeplichtigen’ aan liquidatie Endstra in 2004

De Rechtbank voor aanvang van het hoger beroep moord Willem Endstra in het Gerechtshof Amsterdam. Beeld ANP

De liquidatie vond plaats op 17 mei 2004 in Amsterdam-Zuid. Hoewel dat nu 19 jaar geleden is, staat de liquidatie ook tijdens het hoger beroep nog vol in de aandacht, omdat het ‘een schokkende gebeurtenis’ was, ‘op klaarlichte dag, op een drukke weg’ (de Apollolaan), aldus justitie.

Ziya G. ‘hoger in de rangorde’

Voor Ziya G. vordert justitie een hogere straf dan voor zijn medeverdachten omdat hij ‘hoger in de rangorde stond’. De drie waren een voornaam onderdeel van ‘de Groep Alkmaar’ die volgens de aanklagers in wisselende samenstellingen liquidaties uitvoerde voor ‘het driemanschap’ Willem Holleeder, Dino Soerel en Stanley Hillis. Van dat driemanschap zijn Holleeder en Soerel inmiddels veroordeeld tot levenslang, voor het uitlokken van liquidaties. Hillis is in 2011 in de Watergraafsmeer geliquideerd.

De ‘Groep Alkmaar’ werkte volgens justitie voor een ‘tussenlaag’ van vier bekende Amsterdamse criminelen. Dat de drie huidige verdachten tijdens de liquidatie bij de moordplek waren, kan justitie niet bewijzen, wel dat ze de moord mee voorbereidden.

Willem Endstra werd rond het middaguur fataal geraakt in zijn achterhoofd, borst, romp en been. Hij werd 51 jaar en liet 5 kinderen na. Zijn zakenrelatie David Dennenboom, die bij hem was, werd in een knie geraakt. Ook daaraan is het trio volgens de aanklagers medeplichtig.

Schutter overleden

Schutter Natik Abbasov, die ook de voornaam Namik van zijn overleden broer gebruikte, overleed in 2012 in zijn cel aan de gevolgen van een hersenbloeding. Dat hij schoot, kan volgens justitie ‘buiten redelijke twijfel worden vastgesteld’ uit overvloedig technisch en ander bewijs. Voor advocaten-generaal Frits Posthumus en Michiel van IJzendoorn staat aan de hand van getuigenverklaringen en technisch bewijs vast dat Ziya G. de neven Özgür C. en Ali N. in de ochtend van de liquidatie naar Amsterdam bracht.

De neven zouden Endstra hebben geobserveerd vanuit de laadruimte van een gestolen Mercedes Vitobus, waarin een kijkgat was gemaakt dat zicht bood op Endstra’s kantoor aan de Apollolaan, waar een krukje onder dat gat stond.

Parkeerbon met vingerafdruk

In de bus is een parkeerbon gevonden met daarop een vingerafdruk van Özgür C., en een haar met zijn dna. Een vriendin heeft uitvoerig beschreven hoe Ali N. en Özgür C. op de dag van de liquidatie ‘zichtbaar nerveus’ waren, en eenmaal terug uit Amsterdam opgewonden langs nieuwsberichten over de liquidatie zapten. Ali N. zou de dag na de moord een centimeters dikke stapel bankbiljetten van 500 euro hebben gehad, waarvan hij ongeveer de helft aan zijn neef zou hebben gegeven. Hij zou ‘voor 6.000 euro aan kleding hebben gekocht’ zonder op de prijzen te letten.

De aanklagers zetten zeer uitvoerig de verhoudingen uiteen tussen ‘het driemanschap’, leden van ‘de tussenlaag’ en de uitvoerende ‘Groep Alkmaar’. Die groepen linkt justitie aan drie concrete liquidaties: naast liquidatie van Endstra, waarom het hoger beroep in strafzaak ‘Enclave’ draait, óók de liquidaties van de Amsterdamse crimineel John Mieremet, eind 2005 in Thailand, en de moord op de Turk Hakki Yesilkagit, op 23 juni 2006 voor zijn huis in Tilburg.

De advocaten-generaal presenteerden in hun requisitoir ook een visualisatie van vele bewijsmiddelen, die ook was gebruikt in het hoger beroep van Willem Holleeder. Het gerechtshof dat Holleeder levenslang heeft opgelegd, noemde in het arrest de drie huidige verdachten expliciet als helpers van schutter Abbasov.

Tal van aanwijzingen

Uit getuigenissen, afgeluisterde gesprekken, beeldmateriaal, telefoongegevens en andere bewijsmiddelen destilleert het Openbaar Ministerie tal van aanwijzingen dat de drie huidige verdachten samen met anderen met de moorden in de weer waren, waaronder die op Endstra.

Natik Abbasov en Ali N. waren volgens justitie niet alleen allebei betrokken bij de liquidatie van Willem Endstra, maar ook bij de liquidatie van John Mieremet op 2 november 2005 in de Thaise badplaats Pattaya. Ali N. vloog rond die dag ‘in nog geen 48 uur’ heen en weer naar Thailand. Hij zou ondertussen contact hebben onderhouden met neef Özgür C.

De drie huidige verdachten werden in 2016 vrijgesproken, na strafeisen van 16 en (tweemaal) 14 jaar voor het zwaardere ‘medeplegen’ van de liquidatie (en zwaardere verdenking, waarop dus een hogere straf staat).

Luister naar de Parool Misdaadpodcast: