Justitie eist 5 jaar tegen Ali B. voor plofkraak Surinameplein

Officier van justitie Friso Bons ziet doorslaggevend bewijs in de verklaringen van vijftien agenten van verschillende wijkteams die Ali B. herkenden van een still van de camerabeelden in de geldautomaat, waarop de in regenpakken gehulde daders zijn te zien.



Op die 'foto', die in het korps was rondgestuurd, is één van de twee daders te zien zonder gezichtsbedekking - hij zet zijn bivakmuts te laat op. De vijftien agenten bezweren dat hij niemand anders kan zijn dan B., die de meesten al vaak hebben gearresteerd of gecontroleerd.



Top 600

Ali B. zit al jaren in de Top 600 van gewelddadige jonge Amsterdamse criminelen.

In de donkere andere dader herkennen agenten overigens Faizal L. - een buurtgenoot met wie B. begin 2018 nog werd veroordeeld in een andere zaak. Of die voor deze zaak voor de rechtbank moet komen, moet justitie nog besluiten omdat hij minder goed zichtbaar is door zijn gezichtsvermomming en de rechtbank hem eerder heeft vrijgelaten.



Dat het zelfgemaakte explosief, dat via de veelgebruikte 'pizzaschuifmethode' in de pinautomaat was geschoven, een enorme ontploffing veroorzaakte waardoor doden hadden kunnen vallen, rekent aanklager Bons B. zwaar aan.



Schade

Woningen boven de automaat 'hadden kunnen instorten of in brand kunnen vliegen', ABN Amro leed 80.000 euro schade en het kantoor achter de automaat werd vernield - net zoals de Renault Twingo die voor het pand stond geparkeerd.



Ali B., telg uit een in Amsterdam-West beruchte familie, ontkende dinsdagmiddag stellig de dader te zijn. Hij is woest. "Ik zit hier niet achter. Ik heb het niet gedaan. De persoon die dit heeft gedaan, loopt lekker vrij rond en ik sta machteloos. Ik ben net een maand vader en zou dit nooit in mijn hoofd halen!"



Vader

B. zegt in die nacht van donderdag op vrijdag in een waterpijpcafé te zijn geweest. "Ik ben gelukkig en heb pas kindje gekregen. Ik ben een trotse vader en vind het moeilijk niet bij mijn vrouw te kunnen zijn," zei B. toen zijn persoonlijke omstandigheden aan de orde waren. "Verder gaat het niet zo goed omdat ik al een tijdje vast zit vanwege een of andere idioot zijn foto die op mij lijkt."



Advocaat Bénédicte Ficq vraagt de rechtbank haar cliënt vrij te spreken omdat 'de herkenningen niet waardevol en niet bruikbaar zijn' en verder bewijs ontbreekt. "De agenten die mijn cliënt heel goed kennen omdat ze hem vanwege de Top 600 wekelijks bezoeken, hebben hem in elk geval níet herkend. Ik neem tenminste aan dat iedereen zo'n foto in zijn mobiel krijgt, en zij hebben zich niet gemeld."



Als raadsvrouw Ficq de belangrijkste camerastill uit de pinautomaat ziet, herkent ze B. niet. "Dat is geen advocatenpraatje. Ik ken mijn cliënt al heel lang en vind het heel raar dat ik deze persoon níet herken als mijn cliënt, maar de verbalisanten (agenten) wel."



Overbelicht

Het beeld is 'overbelicht'. "Hoezo is uit deze foto zichtbaar dat de dader een Noord-Afrikaan is? Je kúnt de huidskleur er niet uithalen. Het kan ook een Italiaan of een Spanjaard zijn."



De man op de camerabeelden is smal, volgens Ficq. "Je kunt van mijn cliënt zeggen dat hij klein is, maar hij is superbreed. Ze noemen zijn familie niet voor niets Popeye."



Dat bij de binnen de politie rondgestuurde still was vermeld dat de getoonde persoon verdacht werd van een plofkraak in Amsterdam-West - waar Ali B. ook als overvaller te boek staat - heeft de agenten kunnen sturen. "Iedereen trekt natuurlijk meteen zijn laatje open met mensen die geweld of overvallen plegen."



De rechtbank doet op 30 april uitspraak.